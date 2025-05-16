Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч УПЛ

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET - Держи свою линию!

17 мая, в рамках 29 тура УПЛ свою встречу проведут Заря – Полесье Житомир. Матч начнется в 13:00 по киевскому времени.

Заря

По итогам 28 туров Заря идет восьмой в турнирной таблице, даже теоретические шансы на еврокубки уже потеряны. В последнем туре «мужики» расписали ничью с донецким Шахтером – 0:0, считать это большим достижением не стоит, ведь соперник остался в меньшинстве уже на 17-й минуте встречи.

Команда не может похвастаться хорошей формой, так как одержала всего одну победу в последних шести встречах, набрав всего пять очков за этот период. Такой провальный отрезок лишил команду шансов на Лигу конференций, теперь концовка чемпионата превратилась в формальность, а футболисты играют без всякой мотивации. Последняя встреча показала, что Заря никому не собирается дарить очки.

Полесье Житомир

Для Полесья последние матчи чемпионата крайне важны, ведь клуб продолжает вести борьбу за зону еврокубков. Команда сейчас идет пятой в турнирной таблице, отставание от желаемой четвертой строчки составляет всего два очка. В последнем туре клуб поделил дома очки с лидирующим киевским Динамо – 0:0.

Полесье находится на серии из четырех матчей без побед, причем были игры, как против двоих лидеров, так и против соперников, которых надо побеждать, за этот период удалось набрать всего 3 очка. Команда допустила серьезные осечки, они могут стоить в итоге места в Лиге конференций, пока шансы есть, надо бороться до последнего. Полесье амбициозный клуб, который быстро прогрессирует, хотя недавно появился в УПЛ.

Личные встречи

Команды пересекались только трижды в официальных встречах, в двух случаях была зафиксирована ничья, раз выиграли футболисты Полесья. В матче первого круга соперники не определили победителя – 1:1, в том матче Заря открыла счет, усилиями Будкивского, но вскоре осталась в меньшинстве, у Полесья в концовке отметился Сарапий.

Прогноз

На бумаге гости фавориты, хотя это связано с тем, что только им и нужна победа в этом матче. Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Зари – 4,49, ничья – 3,47, победа Полесья – 1,78. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию! Ожидаю большого количества борьбы и мало моментов, встреча может завершиться с любым исходом. Вполне приемлемо здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за 1,62.

Прогноз Sport.ua Заря Полесье Тотал меньше 2.5 1.62 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.