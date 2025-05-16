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Премьер-лига
Заря
17.05.2025 13:00 - : -
Полесье
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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 23:19 | Обновлено 16 мая 2025, 23:20
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Заря – Полесье. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 29-го тура Украинской Премьер-лиги

16 мая 2025, 23:19 | Обновлено 16 мая 2025, 23:20
42
0
Заря – Полесье. Текстовая трансляция матча
Фк Полесье

В субботу, 17 мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-Лиги, в котором «Заря» встретится с «Полесьем». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Динамо» имени В. Лобановского, игра начнется в 13:00.

Если бы не все те поражения, где «Заря», можно сказать, подарила очки своим оппонентам, вполне возможно, что именно она была бы одним из фаворитов на попадание в Лигу Конференций. Однако пока «мужики» идут на восьмой строчке с 37 очками и будут пытаться завершить сезон на мажорной ноте.

«Волки» же, несмотря на то, что у них не все удавалось, до сих пор остаются одними из претендентов на участие в еврокубках следующего сезона. Однако теперь не все зависит от «Полесья», которое перед завершающими матчами сезона осталось без наставника. Так что житомирянам сейчас необходимо не только самим побеждать, а и надеяться на неудачи конкурентов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Полесье», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Заря
17 мая 2025 -
13:00
Полесье
Обе команды забьют (да) 1.98 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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