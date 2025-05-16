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Украина. Премьер лига
16 мая 2025, 23:00 |
80
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Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Остался последний рывок перед завершением сезона

16 мая 2025, 23:00 |
80
0
Заря – Полесье. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Полесье

В двадцать девятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025, в субботу, 17 мая, в Киеве встретятся «Заря» и «Полесье». Обе команды в прошлом туре расписали безголевые ничьи, а теперь будут пытаться одержать победу.

Заря

Ничья против донецкого «Шахтера», хоть и мало что принесла команде Бартуловича, зато уменьшила шансы «горняков» (игравших в меньшинстве) финишировать на второй позиции в УПЛ. Несмотря на то, что коуч луганского клуба занес этот поединок в актив «Зари», он все же отметил, что нужно было активнее играть, чтобы завершить матч победным результатом.

Сам фигурант эпизода с удалением Филипп Будковский отметил, что следующий поединок будет важен не только для команды, но и лично для форварда «Зари», ранее выступавшего за житомирский клуб.

«Мужики», даже учитывая упущенные шансы зацепиться за еврокубки, точно не планируют паковать чемоданы в отпуск, а потому попытаются испортить настроение «Полесью», которое решительно настроено завоевать 3 очка.

Полесье

Житомиряне в прошлом туре играли против, можно сказать, чемпиона УПЛ «Динамо», где «волкам» удалось одновременно и не проиграть, и оставить свои ворота на замке. К тому же, та ничья стала первой для «Полесья» против киевлян в официальных играх. После матча руководство «Полесья» снова повторило сценарий прошлого года, уволив Имада Ашура буквально под занавес сезона.

Это решение стало несколько странным, потому что если в 2024 году у нового тренера оставалось два с половиной месяца до завершения чемпионата, то сейчас становится непонятным, насколько целесообразно было увольнять Ашура, когда команда еще имеет шансы зацепиться за еврокубки.

Поэтому в поединке против «Зари» Максимову (Александру) нужна только виктория, чтобы не потерять надежду на четвертую строчку в турнирной таблице.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 11 матчей. 3 матча завершились победой «Зари», 2 победы на счету «Полесья» и в 6 поединках был зафиксирован ничейный результат. Разница забитых мячей составляет 15:11 в пользу «Зари». В первом круге игра завершилась ничьей 1:1. У «волков» гол забил Эдуард Сарапий, а у «мужиков» Филипп Будковский.

Прогноз на противостояние

«Полесью» уже некуда отступать, потому что если этот матч они проиграют, то о еврокубковых мечтах придется забыть. Для луганцев этот поединок, хоть и не имеет турнирного значения, однако все же «мужики» точно будут непротив испортить настроение более сильному оппоненту, еще и оставшемуся без главного тренера. Поэтому, учитывая, что и «Полесье», и «Заря» будут иметь большое желание взять очки, нашим прогнозом будет обе команды забьют (да).

Ориентировочные составы:

«Заря»: Сапутин, Вантух, Джордан, Башич, Тронтель, Дрышлюк, Мичин, Попара, Белоцерковец, Слесар, Будковский

«Полесье»: Волынец, Михайличенко, Сарапий, Чоботенко, Майсурадзе, Бабенко, Назаренко, Андриевский, Крушинский, Гуцуляк, Батиста

Прогноз Sport.ua
Заря
17 мая 2025 -
13:00
Полесье
Обе команды забьют (да) 1.98 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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