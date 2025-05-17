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Премьер-лига
Заря
17.05.2025 13:00 – FT 0 : 1
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 16:01 |
680
0

Заря – Полесье – 0:1. Победа без Ашура. Видео гола и обзор

17 мая прошел матч 29-го тура чемпионата Украины

17 мая 2025, 16:01 |
680
0
Заря – Полесье – 0:1. Победа без Ашура. Видео гола и обзор
УПЛ

В субботу, 17 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Заря» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслужил матч арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Этот поединок стал для житомирян первым с момента увольнения главного тренера Имада Ашура.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 17 мая
Заря – Полесье – 0:1 (1-й тайм)
Гол: Батиста, 33

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Факундо Батиста, 33 мин.

События матча

33’
ГОЛ ! Мяч забил Факундо Батиста (Полесье).
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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