Заря – Полесье – 0:1. Победа без Ашура. Видео гола и обзор
17 мая прошел матч 29-го тура чемпионата Украины
В субботу, 17 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Заря» и «Полесье».
Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслужил матч арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.
Этот поединок стал для житомирян первым с момента увольнения главного тренера Имада Ашура.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 17 мая
Заря – Полесье – 0:1 (1-й тайм)
Гол: Батиста, 33
Видеообзор матча:
ГОЛ, 0:1! Факундо Батиста, 33 мин.
События матча
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