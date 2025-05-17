В субботу, 17 мая, состоялся матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграли «Заря» и «Полесье».

Команды встретились на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве. Победу со счетом 1:0 одержала команда гостей.

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Обслужил матч арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Этот поединок стал для житомирян первым с момента увольнения главного тренера Имада Ашура.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 29-й тур, 17 мая

Заря – Полесье – 0:1 (1-й тайм)

Гол: Батиста, 33

Видеообзор матча:

ГОЛ, 0:1! Факундо Батиста, 33 мин.