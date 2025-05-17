Воспользовались подарком. Полесье одолело Зарю
«Волки» в непростом матче минимально победили «Зарю» и продолжают борьбу за еврокубки
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Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Заря» - «Полесье» - 0:1
Голы: Батиста, 33
Предупреждения: Тронтель, 90 – Майсурадзе, 61, Хадрой, 73, Чоботенко, 90, Бристрич, 90+2
«Заря»: Сапутин – Вантух (Тронтель, 74), Джордан, Башич, Жуниньо – Дришлюк (Белоцерковец, 66), Попара, Мичин (Кораблин, 88) – Яцык, Слесар (Горбач, 74), Будковский
«Полесье»: Волынец – Майсурадзе (Хадрой, 73), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Крушинсьий, Караман (Йосефи, 59), Гуцуляк – Батиста (Бристрич, 73)
Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)
Удары (в створ): 7 (2) – 10 (3)
Угловые: 6 – 2
Оффсайды: 0 – 2
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