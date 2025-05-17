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Премьер-лига
Заря
17.05.2025 13:00 – FT 0 : 1
Полесье
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 15:00 | Обновлено 17 мая 2025, 15:09
424
2

Воспользовались подарком. Полесье одолело Зарю

«Волки» в непростом матче минимально победили «Зарю» и продолжают борьбу за еврокубки

17 мая 2025, 15:00 | Обновлено 17 мая 2025, 15:09
424
2
Воспользовались подарком. Полесье одолело Зарю
УПЛ

Отчет с матча ожидайте в ближайшее время

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Заря» - «Полесье» - 0:1

Голы: Батиста, 33

Предупреждения: Тронтель, 90 – Майсурадзе, 61, Хадрой, 73, Чоботенко, 90, Бристрич, 90+2

«Заря»: Сапутин – Вантух (Тронтель, 74), Джордан, Башич, Жуниньо – Дришлюк (Белоцерковец, 66), Попара, Мичин (Кораблин, 88) – Яцык, Слесар (Горбач, 74), Будковский

«Полесье»: Волынец – Майсурадзе (Хадрой, 73), Сарапий, Чоботенко, Михайличенко – Бабенко, Андриевский – Крушинсьий, Караман (Йосефи, 59), Гуцуляк – Батиста (Бристрич, 73)

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Стадион: «Динамо» имени В. Лобановского (Киев)

Удары (в створ): 7 (2) – 10 (3)

Угловые: 6 – 2

Оффсайды: 0 – 2

ЗАРЯ – ПОЛЕСЬЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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Lev5455
Бартулович а я мав надію що твоє стадо дасть бій, підтримавши Карпати. А ти пройдисвіт, подарував без бою три ока. Ганьба тобі позорнику.
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-1
⚒️Вітальок/ Ультрас Мурлики😸❤️
😢😭Сумний день... І нашу донбаську Сестричку Зорю🖤🤍, і наших Братів Левів💚🤍 спіткали невдачі. На Донеччині і Галичині оголошую траур...
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-2
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