В субботу, 17 мая, состоится матч 29 тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором будут играть криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Игра пройдет в Кривом Роге на стадионе «Горняк», начало – в 13:00.

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Кривбасс

Рассказывать о том, что «Кривбасс» находится на шестом месте турнирной таблицы, отстает от еврокубкового четвертого места на три очка и вряд ли туда поднимется (кроме двух побед, нужна еще потеря очков «Карпатами» и «Полесьем»), как-то особо и не хочется. Поскольку мы уже подошли к предпоследнему туру, можно подводить небольшие итоги сезона, сравнивая команду с прошлогодней.

Вратарь Клищук остался тот же, иногда на протяжении чемпионата выходил Маханьков, однако именно Клищук продолжает играть, чудес не творит, но выступает на определенном стабильно неплохом уровне.

Правый защитник в прошлом сезоне Андрей Понедельник понемногу садится в запас и преимущественно использовался в этом году как центрбек. Его конкурент Бандейра тоже в последнее время мало играет и справа выходит новичок Юрчец.

На противоположном фланге чуть ли не главная звезда команды Иван Дибанго сейчас травмирован, однако и в течение сезона он не выглядел настолько ярко, как в прошлом «бронзового» сезона.

Центрбеки Бескоровайный и Стецьков давно покинули команду, теперь в центре играют Романчук и Конате. В центре поля нет Джихада Бизиманы, а Хрвое Илыч без африканца выглядит не так уверенно.

На флангах проходит ротация между Кузиком, Задеракой, Микитишиным, Луневым и иногда Хомченовским. Конечно, появляются там и многочисленные новички-легионеры, но преимущественно погоды они не делают.

В нападении Принса Аду, который после еврокубков был продан, заменил Даниэль Соса, но его результативность все же меньше того, что в прошлом сезоне показывал Аду.

Как видим, как минимум, усиление позиций преимущественно не произошло, поэтому и защитить «бронзу» не удастся.

Но есть все-таки и явное усиление. Егор Твердохлеб показывает феноменальную (как для себя) результативность и уже забил 11 голов в чемпионате, больше только у Ваната. Как показывают матчи, «Кривбасс» с Твердохлебом и без него – разные команды.

Оболонь

От «пивоваров» все ждали в сезоне борьбы за выживание. И, в принципе, в начале сезона ожидания сбывались, в результате чего команду принял Сергей Шищенко. Его результаты не поражали сначала тоже, но после зимних сборов «Оболонь» более или менее стабильно начала набирать очки, особенно что важно, побеждая непосредственных конкурентов.

За два матча до конца чемпионата зона переходных матчей от киевлян находится на расстоянии четырех очков. Будем откровенны, вряд ли кто-то «снизу» дважды выигрывает, а «Оболонь» так посыпается, что опустится в опасную часть турнирки (хотя это УПЛ, здесь возможно и не такое).

Открытием команды стал кипер Марченко, вытеснивший в запас опытных конкурентов. Также пригодился арендованный у «Колоса» Ильин.

Как отметил Сергей Шищенко, залогом успеха команды стала хорошая атмосфера в команде и полная самоотдача на тренировках.

Больше о чудесном ренессансе «пивоваров» под руководством Щищенко читайте в отдельном материале на нашем сайте.

История встреч

В новейшей истории команды провели между собой четыре матча, дважды выиграл «Кривбасс» со счетами 1:0, еще два матча закончились без голов.

Ориентировочные составы

«Кривбасс»: Клищук – Юрчец, Конат, Романчук, Д. Кузык – Илыч, Вакулко – Задерака, Твердохлеб, Микитишин – Соса

«Оболонь»: Марченко – Ильин, Дубко, Приймак, Карась, Осман – Виттенчук, Курко – Черненко, Устименко, Близниченко

Прогноз на противостояние

Спрогнозируем упорную «Оболонь» и «Кривбасс», который будет методически расшатывать защиту киевлян и забьет усилиями, конечно, Твердохлеба.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Оболонь Твердохлеб забьет 2.50 Сделать ставку

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