В субботу, 17-го мая, состоится поединок 29-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся криворожский «Кривбасс» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Кривом Роге, на поле стадиона «Горняк», начало в 13:00.

Команда Юрия Вернидуба все еще не отказалась от борьбы за еврокубки, но поражение от «Колоса» неделей ранее (0:1) было просто неуместным. Теперь уже мало что зависит непосредственно от «Кривбасса», и даже если команда выиграет две оставшиеся игры, то могут обогнать в итоге лишь «Полесье», тогда как «Карпаты» будут внимательно следить за очным матчем конкурентов в последнем туре. Коллективу Сергея Шищенко тем временем должно хватить и одного очка в двух последних играх, чтобы избежать борьбы за выживание окончательно.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кривбасс» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Кривбасс Оболонь Победа Кривбасса 1.66 Сделать ставку

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