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Премьер-лига
Кривбасс
17.05.2025 13:00 – FT 1 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 16:25 | Обновлено 17 мая 2025, 16:35
301
0

Кривбасс – Оболонь – 1:0. Как забил Кузык. Видео гола и обзор матча

Матч 29-го тура УПЛ начался в 13:00

17 мая 2025, 16:25 | Обновлено 17 мая 2025, 16:35
301
0
Кривбасс – Оболонь – 1:0. Как забил Кузык. Видео гола и обзор матча
УПЛ

17 мая в 13:00 стартовал матч между командами «Кривбасс» и «Оболонь» в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

Местом проведения поединка стал стадион «Горняк» в Кривом Роге.

Перед началом матча «Кривбасс» находится на шестом месте в турнирной таблице (43 пункта), а вот «Оболонь» занимает 11-ю позицию (29 баллов).

УПЛ. 29-й тур. 17 мая

«Кривбасс» Кривой Рог – «Оболонь» Киев – 1:0

Гол: Кузык, 48

ГОЛ! Кузик, 48, 1:0

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Кузык (Кривбасс).
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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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