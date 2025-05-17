Обеспечили суперматч в последнем туре. Кривбасс обыграл Оболонь
Команда Вернидуба будет оставаться в борьбе за еврокубки до последнего
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 29-й тур.
«Кривбасс» – «Оболонь» - 1:0
Голы: Д. Кузык, 47
«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Лунев – Микитишин, Твердохлеб, Задерака – Соса.
«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко (Груша, 46), Курко, Витенчук – Тарануха, Устименко (Бычек, 46).
Арбитр: Александр Омельченко (Славянск, Украина).
Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).
Удары (в створ): 13 (4) – 9 (3)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 0 – 1.
КРИВБАСС - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 19°C
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