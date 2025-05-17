Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обеспечили суперматч в последнем туре. Кривбасс обыграл Оболонь
Премьер-лига
Кривбасс
17.05.2025 13:00 – FT 1 : 0
Оболонь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
17 мая 2025, 15:04 |
647
0

Обеспечили суперматч в последнем туре. Кривбасс обыграл Оболонь

Команда Вернидуба будет оставаться в борьбе за еврокубки до последнего

17 мая 2025, 15:04 |
647
0
Обеспечили суперматч в последнем туре. Кривбасс обыграл Оболонь
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 29-й тур.

«Кривбасс» – «Оболонь» - 1:0

Голы: Д. Кузык, 47

«Кривбасс»: Клищук – Д. Кузык, Романчук, Конате, Юрчец – Вакулко, Лунев – Микитишин, Твердохлеб, Задерака – Соса.

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Карась, Ильин – Черненко (Груша, 46), Курко, Витенчук – Тарануха, Устименко (Бычек, 46).

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск, Украина).

Стадион: «Горняк» (Кривой Рог).

Удары (в створ): 13 (4) – 9 (3)
Угловые: 3 – 3
Оффсайды: 0 – 1.

КРИВБАСС - ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C

По теме:
Заря – Полесье – 0:1. Победа без Ашура. Видео гола и обзор
Воспользовались подарком. Полесье одолело Зарю
ВИДЕО. Карпаты без еврокубков? Колос вышел вперед
чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Кривбасс - Оболонь
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Футбол | 17 мая 2025, 09:09 2
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории
Алонсо хочет подписать в Реал одного из лучших игроков в истории

Испанский коуч хочет возвращения Роналду в «Реал»

Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 17 мая 2025, 07:10 10
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Карпаты. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Львовяне пытаются выйти на евроарену

На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Футбол | 17.05.2025, 07:46
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
На Забарного появился богатый претендент. Известна сумма трансфера
Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата
Футбол | 17.05.2025, 13:59
Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата
Динамо U-19 одолело Черноморец и досрочно стало победителем чемпионата
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Футбол | 17.05.2025, 00:12
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Стало известно, сколько команд будет выступать в ПФЛ в следующем сезоне
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
Лунина решил подписать легендарный коуч, тренировавший Реал
16.05.2025, 08:18 9
Футбол
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
Драма на 3.5 часа. Чжэн Циньвень и Гауфф определили вторую финалистку Рима
16.05.2025, 01:20 4
Теннис
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
Ведущие теннисисты массово снимаются с турнира ATP 500 в Гамбурге
16.05.2025, 21:08
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
ЛЕОНЕНКО: «Ему татуировки мешают играть. Пусть едет в Узбекистан»
16.05.2025, 07:44 16
Футбол
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
Они будут договариваться. Лунин выбрал клуб, ради которого покинет Реал
15.05.2025, 08:17 8
Футбол
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
Йожеф САБО: «У меня такое ощущение, что его по знакомству взяли»
15.05.2025, 08:57 7
Футбол
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
Известно, сколько заработала Свитолина за четвертьфинал супертурнира в Риме
16.05.2025, 11:11
Теннис
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
Суперзвезда бокса: «Усик? Из-за этого я не могу с ним подраться»
16.05.2025, 04:44 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем