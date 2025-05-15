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Премьер-лига
Заря
17.05.2025 13:00 - : -
Полесье
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 мая 2025, 20:38 |
171
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье

Матч 29-го тура чемпионата Украины состоится 17 мая в 13:00

15 мая 2025, 20:38 |
171
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Заря – Полесье
УПЛ

В субботу, 17 мая, в 13:00 состоится матч 29-го тура Премьер-лиги Украины 2024/2025, в котором сыграют «Заря» и «Полесье».

Команды встретятся на стадионе «Динамо» им. Валерия Лобановского в Киеве.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Дмитрий Панчишин из Харькова.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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