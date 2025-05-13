В субботу, 17 мая, состоится финальный матч Кубка Англии «Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Кристал Пэлас

«Кристал Пэлас» свои выступления в Кубке Англии начал с 1/32 финала. Команда обыграла «Стокпорт Каунти» (1:0) забив единственный гол на 4-й минуте. Следующим соперником «Кристал Пэлас» стал «Донкастер» (2:0). В 1/8 финала «Кристал Пелас» со счетом 3:1 одержал победу над «Миллуолом». Без особых проблем команда прошла и четвертьфинальную стадию, обыграв «Фулхэм» (3:0). В полуфинале «Кристал Пэлес» выбил из турнира «Астон Виллу» (3:0). Перед финалом Кубка Англии «Кристал Пэлес» в АПЛ обыграл «Тоттенхэм» (2:0).

Манчестер Сити

В 1/32 финала Кубка Англии «Манчестер Сити» разгромил «Солфорд» со счетом 8:0. Далее было сложнее. «Лейтон Ориент» оказал упорное сопротивление фавориту, но все же уступил со счетом 1:2. Следующим соперником «Манчестер Сити» стал «Плимут», который до этого выбил из турнира «Ливерпуль». Украинский защитник «Плимута» Максим Таловеров открыл счет в матче, но «Манчестер Сити» ответил тремя голами и прошел в четвертьфинал. На этой стадии турнира команда Пепа Гвардиолы победила «Борнмут» (2:1). А в полуфинале перед «Манчестер Сити» не устоял «Ноттингем Форест» (2:0).

Личные встречи

Из последних пяти матчей «Манчестер Сити» выиграл три. Еще два поединка завершилась вничью.

«Кристал Пэлас» – «Манчестер Сити»: ключевая статистика и тренды

В матчах Кубка Англии «Кристал Пэлас» забивает в среднем по 2,4 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Сити» составляет также 3,4 гола за матч.

Возможные составы

«Кристал Пэлас»: Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Эзе, Сарр, Митчелл, Муньос, Лерма, Хьюз, Матета.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Гвардиол, Льюис, Диаш, Аканджи, Ковачич, Силва, Фоден, Макати, де Брюйне, Холанд.

Прогноз

Команды играют результативно. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,74.

Прогноз Sport.ua Кристал Пэлас Манчестер Сити Тотал больше 2,5 1,74 Сделать ставку

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