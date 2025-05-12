В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

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Астон Вилла

«Астон Вилла» после побед над «Саутгемптоном» (3:0) и «Ньюкаслом» (4:1), потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Затем команда обыграла «Фулхэм» (1:0), а в предыдущем туре также со счетом 1:0 одержала победу над «Борнмутом». В турнирной таблице «Астон Вилла» находится на шестом месте и продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. На своем поле «Астон Вилла» выиграла последние четыре матча.

Тоттенхэм

В матчах АПЛ «Тоттенхэм» не побеждал с 6 апреля. Тогда команда со счетом 3:1 обыграла «Саутгемптон». Затем последовали поражения от «Вулверхэмптона» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), а также ничья в матче с «Вест Хэмом» (1:1). В предыдущем туре «шпоры» на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» (0:2). В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 17 место. При этом у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (плюс 4).

Личные встречи

В поединке первого круга «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:1. Встречались команды и в четвертом раунде Кубка Англии. В том поединке выиграла «Астон Вилла» (2:1)

«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,78 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,61 гола за матч.

Возможные составы

«Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Кэш, Мингз, Конса, Онана, Камара, Рэмзи, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.

«Тоттенхэм»: Кински, Спенс, Порро, Дэвис, Данзо, Грэй, Сарр, Бентанкур, Мур, Тель, Одобер.

Прогноз

Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.

Прогноз Sport.ua Астон Вилла Тоттенхэм Тотал меньше 3,5 1,8 Сделать ставку

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