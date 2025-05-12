Астон Вилла – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 16 мая в 21:30 по Киеву
В пятницу, 16 мая, состоится матч 37-го тура АПЛ «Астон Вилла» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Астон Вилла
«Астон Вилла» после побед над «Саутгемптоном» (3:0) и «Ньюкаслом» (4:1), потерпела поражение от «Манчестер Сити» (1:2). Затем команда обыграла «Фулхэм» (1:0), а в предыдущем туре также со счетом 1:0 одержала победу над «Борнмутом». В турнирной таблице «Астон Вилла» находится на шестом месте и продолжает борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. На своем поле «Астон Вилла» выиграла последние четыре матча.
Тоттенхэм
В матчах АПЛ «Тоттенхэм» не побеждал с 6 апреля. Тогда команда со счетом 3:1 обыграла «Саутгемптон». Затем последовали поражения от «Вулверхэмптона» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), а также ничья в матче с «Вест Хэмом» (1:1). В предыдущем туре «шпоры» на своем поле проиграли «Кристал Пэлас» (0:2). В турнирной таблице «Тоттенхэм» занимает 17 место. При этом у команды положительная разница забитых и пропущенных мячей (плюс 4).
Личные встречи
В поединке первого круга «Тоттенхэм» одержал победу со счетом 4:1. Встречались команды и в четвертом раунде Кубка Англии. В том поединке выиграла «Астон Вилла» (2:1)
«Астон Вилла» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Астон Вилла» забивает в среднем по 1,78 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,61 гола за матч.
Возможные составы
- «Астон Вилла»: Мартинес, Динь, Кэш, Мингз, Конса, Онана, Камара, Рэмзи, Роджерс, Асенсио, Уоткинс.
- «Тоттенхэм»: Кински, Спенс, Порро, Дэвис, Данзо, Грэй, Сарр, Бентанкур, Мур, Тель, Одобер.
Прогноз
Возможен вариант с тотал меньше 3,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,8.
21:30
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