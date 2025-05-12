Выбор № 1. Цитаишвили спрогрессировал в Гранаде и больше не хочет в УПЛ

Когда из «Динамо» уходил Андрей Ярмоленко, на душе у болельщиков киевлян была некоторая тревога, но она разбавлялась надеждой. На Виктора Цыганкова, которого называли тем, кто в перспективе способен заменить прежнего лидера «бело-синих». Когда в какой-то момент стало понятно, что из Киева «вострит лыжи» уже и сам Цыганков, фанаты по прежней аналогии принялись успокаивать себя тем, что в команде уже есть потенциальная замена для Виктора. Таковой тогда считался экс-вингер молодежной сборной Украины и чемпион мира U-20 Георгий Цитаишвили.

Но в реальности все пошло вовсе не по идеальному для «Динамо» сценарию. После начала полномасштабной фазы российско-украинской войны Цитаишвили решил покинуть отечественный чемпионат, где он в сезоне-2021/22 на правах аренды выступал за «Черноморец». Благодаря наличию Annexe 7 ФИФА и грузинскому гражданству (за сборную этнической родины хавбек начал официально играть еще с осени 2021-го) Георгий подался в Польшу, где последующие год с небольшим провел в рядах «Вислы» и «Леха», но ни там, ни там, говоря откровенно, не преуспел.

Летом 2023-го Цитаишвили не пожелал возвращаться в «Динамо», где уже полгода как не было Цыганкова – того, кто, по сути, и «закрывал» путь грузину в первую команду киевлян. Георгий решил выбрать иной путь и, за неимением лучших вариантов, вернулся на родину – в «Динамо» Батуми, с которым также оформил временное соглашение. Там Цитаишвили посчастливилось стать чемпионом страны и в целом наконец-то получить статус безоговорочного игрока основного состава, проведя за год 34 матча в рамках чемпионатов (они в Грузии проводятся по системе «весна – осень») и отличившись 5 голами и 8 ассистами.

В январе 2024-го Цитаишвили дал резонансное интервью, в котором заявил, что получал украинское гражданство исключительно для того, чтобы попасть в первую команду киевского «Динамо», а также подчеркнул, что никогда не имел мечты выступать за национальную сборную Украины. Как минимум репутационно после таких слов Цитаишвили был навсегда потерян для «Динамо», да и сам он к тому моменту, очевидно, уже решил для себя, что никогда не вернется в Украину.

Летом минувшего года у Цитаишвили появился прекрасный повод подтвердить последний тезис. Серьезный интерес к хавбеку проявляло «Полесье», готовящееся дебютировать в еврокубках, из-за чего выражавшее желание выкупить контракт Георгия у «Динамо», но… Вингер наотрез отказался возвращаться в Украину. Он искал другие варианты, не приняв предложение и из Турции – от «Коньяспора».

Как итог, Цитаишвили все-таки своего дождался. Он поехал играть в аренду в Испанию. Что правда, не в Ла Лигу, а в Ла Лигу 2 (она же – Сегунда), где трудовое соглашение с ним подмахнула «Гранада».

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили (№11)

Откровенно говоря, выбор Цитаишвили не впечатлял. Впрочем, говоря объективно, лучших предложений тогда Георгий вряд ли мог бы дождаться, учитывая в целом неудачную историю выступлений в Польше, а перерождение в чемпионате Грузии могло как раз поспособствовать возникновению интереса из второго эшелона топовых европейских футбольных стран, но никак не из тамошних элитарных лиг. На пути к вершине Цитаишвили нужно было пройти через горнило трясины, и оставалось только не ошибиться со страной. В реальности выбор был между испанской «Гранадой» и немецкой «Гертой», и как показало время, Георгий не ошибся, подавшись именно на Пиренеи.

В «Гранаде» Цитаишвили удалось стать таким же важным футболистом основного состава первой команды, как и в «Динамо» Батуми. По состоянию на сейчас можно даже сказать, что Георгий – это выбор № 1 для тренерского штаба «насридов», так как грузинский легионер имеет максимальное количество (33) появлений на поле в матчах Ла Лиги 2 в составе своей команды, а также чаще остальных одноклубников (29 раз) объявлялся именно в стартовой одиннадцатке. Да и по суммарному количеству игрового времени Цитаишвили в «Гранаде» нынче уступает только 27-летнему Мигелю Рубио (2378 минут против 2520 минут соответственно), но тот действует на позиции центрального защитника, а игроков этого амплуа по ходу матчей априори меняют значительно реже, чем тех, кто действует на атаку.

По сути, именно в «Гранаде» Цитаишвили впервые в карьере на взрослом уровне стал по-настоящему краеугольной фигурой для команды. Грузин настолько прочно завоевал доверие тренерского штаба «насридов» во главе с 59-летним Франом Эскрибой, что в феврале клуб даже решил отпустить в аренду в «Альбасете» де-факто единственного его конкурента на позицию правого вингера – 23-летнего Пабло Саэнса. Этим переходом в «Гранаде» еще раз показали, что ставку до конца сезона будут делать исключительно на Цитаишвили, хотя он в команде лишь на правах арендованного, в отличие от Саэнса, имеющего с клубом полноценный контракт.

Статус неприкосновенного для «Гранады» игрока, который успел заслужить Цитаишвили, подчеркивает свежая информация из прессы, где накануне поединка «насридов» против «Эйбара» (намечен на 12 мая) особо отмечается серьезность потери грузина для команды Эскрибы. Появиться на поле Георгий не сможет из-за перебора желтых карточек, и это будет всего шестой случай в текущем сезоне, когда вингер не попадет в заявку команды на матч Ла Лиги 2, хотя предыдущие преимущественно были связаны с вояжами Цитаишвили в национальную сборную Грузии.

Статистически Цитаишвили является вторым бомбардиром команды в рамках Ла Лиги 2, и пятым – по количеству выполненных результативных передач. Грузин не является лидером второго дивизиона испанского футбола по каким-то иным показателям, и его фамилии нет там даже в топ-5 (кроме разве что весьма сомнительной графы – «попадания в штангу»). Более того, статистически Цитаишвили во втором дивизионе Испании даже «проседает» по большинству показателей, по сравнению с тем, на что он был способен в элитарных лигах Украины или Польши. Например, в среднем за матч в Сегунде Георгий за «Гранаду» выполняет 45 действий на поле (51% – удачных), в то время как в Украине за «Черноморец» аналогичный показатель у него был равен 56 (52% – удачных), за «Вислу» – 61 (46% – удачных), а за «Лех» – 66 (59% – удачных).

Но если этого оказывается вполне достаточно, чтобы быть лидером «Гранады», которая сейчас активно борется за возможность оказаться в зоне плей-офф, где будет разыграна третья путевка в Ла Лигу, то нет никаких причин искать поводы для критики. На этом уровне таких выступлений Цитаишвили более чем достаточно, а преуспевать на более высоком Георгий, очевидно, банально не готов – то ли совсем, то ли пока, тут уж окончательные акценты расставит только его дальнейшая карьера и успехи в ней.

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили (справа)

Для «Динамо», что куда больше волнует украинских болельщиков, нынешняя ситуация с Цитаишвили в целом складывается весьма положительно. По состоянию на сейчас Георгий на портале Transfermarkt оценивается в 1,5 миллиона евро, и это максимальная его стоимость за всю карьеру (аналогичный показатель был на рубеже 2020-2021 годов, после чего последовал спад и падение вплоть до минимальной отметки в 600 тысяч евро).

Накануне в СМИ появилась информация о категоричном нежелании Цитаишвили возвращаться в Украину в целом и в «Динамо» в частности. Грузин якобы мотивирует такой свой выбор более комфортными условиями в Европе и лучшим отношением там к легионерам, хотя эти аргументы, откровенно говоря, выглядят не совсем убедительными. Вероятно, Цитаишвили то ли где-то затаил обиду на «Динамо», то ли (что скорее всего, хотя и не факт, ведь в голову другому человеку банально не залезешь) боится продолжающейся вот уже четвертый год войны, от которой он, используя Annexe 7 ФИФА, сбежал еще весной 2022-го…

Мог бы нынешний Цитаишвили пригодиться «Динамо»? Объективно говоря, вряд ли. И подписание колумбийца Анхеля Торреса, пускай тот даже год не играл в футбол, выглядит сейчас куда более логичным, интересным и правильным решением со стороны боссов «бело-синих», чем возможные «кошки-мышки» и уговаривания Георгия.

А если так, то главная задача для руководства «Динамо» на ближайшее лето в аспекте Цитаишвили – это поиск самого выгодного варианта и возможности для полноценной продажи грузина. Дальнейшее сотрудничество с этим футболистом не даст киевлянам ничего, а потому именно сейчас наступает момент брать от него максимум – продавать и получать живые деньги, которые можно то ли реинвестировать в усиление состава, то ли пустить на улучшение личных условий кому-то из футболистов первой команды.

То обстоятельство, что Цитаишвили удалось стать ключевой фигурой в «Гранаде» играет только в плюс для «Динамо» в потенциальных торгах, пускай даже контракт «бело-синих» с грузином действует еще всего лишь один год. Среди заинтересованных в вингере сторон сейчас называются те же, кто и был готов договариваться по Георгию в январе – болгарский ЦСКА и сама «Гранада». Что правда, по информации наших источников, испанцы будут готовы пойти на выкуп Цитаишвили только в случае выхода в Ла Лигу, а в иной ситуации максимум, о чем способны договариваться – это полноценный трансфер, но на условиях долгосрочной рассрочки, что с высокой долей вероятности не подойдет «Динамо».

Что ж, дождемся лета и посмотрим, что удастся выжать «Динамо» из ситуации вокруг Цитаишвили – футболиста, которому выдавались огромные авансы в украинской Премьер-лиге, но который сумел реализовать себя в испанской Ла Лиге 2…