Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?

Еще весной минувшего года в зарубежной прессе впервые появилась информация об интересе «Динамо» к колумбийскому вингеру Анхелю Торресу. На тот момент южноамериканский легионер выступал в Австралии за «Сентрал Кост Маринерс» – команду, которая становилась чемпионом своей страны по итогам двух последних сезонов. И помимо «Динамо» интерес к подписанию Торреса год назад, опять же по слухам, проявляли турецкий «Ризеспор» и неназванные коллективы из английского Чемпионшипа.

Но история с потенциальным уходом Торреса из Австралии весной минувшего года очень быстро получила неожиданный оборот, из-за которого говорить о футбольных трансферах уже не приходилось. Впрочем, об этом давайте поговорим в порядке хронологии, лишь отметив изначально, что сейчас фигура Анхеля Торреса стала для болельщиков «Динамо» еще более любопытной после того, как президент «бело-синих» Игорь Суркис заявил, что колумбиец ныне находится в расположении киевлян и вопрос его будущего в столице Украины в настоящий момент всецело зависит от решения главного тренера команды Александра Шовковского

Яркий старт карьеры: победа над Челси и престижный титул с Порту U-19

Анхель Торрес родился 6 апреля 2000 года в столице Колумбии Боготе. На родине он делал первые шаги в футболе, однако уже в 18 лет решился на смелый шаг и переехал в Европу. Его контракт за почти полтора миллиона евро выкупил «Порту», где он очень быстро стал весьма важной фигурой в юношеской команде. Вместе с «драконами» U-19 Анхель в первом же своем сезоне в Европе выиграл Юношескую лигу УЕФА – аналог взрослой Лиги чемпионов, проводимый среди команд U-19.

Из 10 матчей в том турнире, которые провели молодые «драконы», Анхель Торрес принял участие в 8. Отличился 2 забитыми мячами и 1 результативной передачей, причем ее он отдал в финале – в поединке против сверстников из «Челси». Колумбиец прорвался по правому флангу, после чего выполнил хлесткий прострел в штрафную, который на дальней штанге ударом в пустые ворота замкнул Фабиу Виейра.

«Порту» выиграл у «Челси» со счетом 3:1, став обладателем престижной награды в юношеском футболе на европейском континенте. Старт карьеры на новом месте для Торреса был таким, что лучше не придумаешь…

Откат до третьей лиги Португалии и чемпионата Мальты

В какой-то момент в руководстве «Порту», возможно, посчитали, что им повезло подписать молодого колумбийского игрока, который способен повторить путь Хамеса Родригеса, Джексона Мартинеса или Фреди Гуарина, но… Достаточно быстро Анхель Торрес показал, что не способен выдерживать испытание «медными трубами» и сделать следующий уверенный шаг в профессиональной карьере.

Сезон-2019/20 (следующий после победы с «Порту» U-19 в Юношеской лиге УЕФА) Анхель Торрес провел во второй команде «драконов» – «Порту» Б, которая выступала и по сей день выступает во втором по силе дивизионе профессионального португальского футбола. Там, очевидно, колумбиец должен был развить прогресс, чтобы вскоре получить шанс в главной команде «Порту», но… Получилось все совсем не так, как планировали боссы португальского гранда.

За сезон в «Порту» Б Анхель Торрес сыграл лишь 563 минуты в рамках 15 матчей второго дивизиона, отличившись всего двумя результативными действиями (одним голом и одним ассистов). Это не поспособствовало тому, чтобы на колумбийца обратили серьезное внимание в первой команде, а в январе 2021 года после неубедительного старта очередного сезона в дубле, «драконы» и вовсе согласились отпустить вингера на полноценный контракт в «Алверку», выступавшую в третьем дивизионе. Что правда, в определенной степени «Порту» все же перестраховался: в трансфере была прописана возможность обратного выкупа, а также обязательство для «Алверки» перевести на счета «драконов» 20% от суммы последующей перепродажи колумбийца, если таковая произойдет.

Но в целом в «Алверке» Торрес также разочаровал, сыграв лишь 4 матча за полтора года, без голевых действий. Летом 2022-го Анхель оказался на Мальте в рядах тамошнего клуба «Бальцан», что стало для него своего рода последним шансом реанимировать свою начавшую уже откровенно затухать карьеру…

И, надо признать, за эту возможность Торрес ухватился обеими руками. На Мальте он провел всего один сезон, сыграв 22 матча в рамках тамошней Премьер-лиги, и отличившись в них 20 результативными действиями (14 голов, 6 ассистов). Это позволило «Бальцану» финишировать на шестом месте в турнирной таблице, а Торресу – получить новый вызов в профессиональной карьере…

Взлет и чемпионство в Австралии

Следующей «остановкой» для Анхеля Торреса оказался «Сентрал Кост Маринерс», выступающий в австралийской А-лиге (поговаривали, что сделка стала возможной благодаря активной в ней роли австралийского предпринимателя Антона Тальяферро, который является президентом мальтийского «Бальцана», но также имеет должность и в руководстве «Сентрал Кост Маринерс»). В 2013 году эта команда единственный раз становилась чемпионом элитарного дивизиона своей страны, но с приходом колумбийца, так уж совпало, сумела завоевать сразу два кряду «золота». Что правда, наш сегодняшний герой сыграл важную роль только в одном из них – первом…

В сезоне-2023/24 Торрес сыграл 23 поединка в рамках А-лиги, отличившись в них 13 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Именно в тот момент в прессе и появились первые упоминания об интересе «Динамо», а также ряда других европейских клубов к персоне Анхеля. Более того, агент вингера успел публично заявить, что его клиент не будет продлевать контракт с «Сентрал Кост Маринерс», который изначально был подписан на два года, и готов к отъезду из Австралии уже летом 2024-го, что позволит клубу из Госфорда получить компенсацию. В ином случае представитель Торреса пригрозил, что еще через год – летом 2025-го – его клиент уедет свободным агентом…

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес

Впрочем, уже через пару недель произошли события, которые не только не позволили Анхелю Торресу полноценно завершить сезон-2023/24 в составе «Сентрал Кост Маринерс», но и вообще поставили на паузу все разговоры о его дальнейшей карьере…

Обвинения в изнасиловании и прочие проблемы

23 апреля 2024 года стало известно об аресте Анхеля Торреса австралийской полицией. Событие произошло в аэропорту Сиднея сразу после возвращения колумбийца из Кыргызстана, где он в составе «Сентрал Кост Маринерс» принял участие в первом полуфинальном поединке Кубка АФК против команды «Абдыш-Ата» (1:1, в ответном матче австралийцы выиграли 3:0, а после – обыграли в финале ливанский «Аль-Ахед», став обладателем второго по значимости турнира среди клубов, разыгрываемого Азиатской конфедерацией футбола).

Колумбийца задержали по обвинениям в изнасиловании, нападении и преследовании, которые в его адрес выдвинула молодая женщина. И пускай вскоре Торрес был отпущен под залог, однако Футбольная федерация Австралии оперативно отстранила колумбийского вингера от участия во всех официальных матчах и мероприятиях, проводимых его клубом. Как часто бывает в аналогичных случаях, решение было мотивировано тем, что вопрос о виновности футболиста должен решаться в гражданском суде, а спортивная дисквалификация «является мерой предосторожности».

Год без футбола

Вскоре после этого стало известно, что контракт Анхеля Торреса с «Сентрал Кост Маринерс» больше не действует и де-юре колумбийский вингер получил статус свободного агента. Однако возможности играть в футбол это южноамериканцу не предоставило, так как он продолжал находиться под следствием и ждал суда…

Лишь в начале апреля нынешнего года в окружном суде Госфорда прошел девятидневный процесс разбирательства по делу Анхеля Торреса. Его итогом стало то, что колумбийский футболист был полностью оправдан по делу о якобы сексуальном насилии над молодой женщиной, с которой он познакомился в ночном клубе Терригала в марте 2024 года.

По версии обвинения, 21-летняя женщина согласилась пойти домой с Торресом, но отозвала свое согласие после того, как между ней и колумбийцем начался половой акт, однако колумбиец его не прекратил. В дальнейшем якобы Анхель преследовал свою новую знакомую, чтобы узнать, где она проживает.

Но адвокаты Торреса заявили, что сексуальный контакт между их подзащитным и молодой женщиной произошел по обоюдному согласию, а впоследствии Анхель последовал за девушкой, когда она вышла из его дома, потому что на улице уже было темно, и он беспокоился о ней. Сам Торрес на суде заявил по этому поводу следующее: «Она ушла из ночного клуба вместе со мной, поэтому я отвечал за нее».

Аргументов стороны защиты оказалось достаточно, чтобы присяжные в суде вынесли в отношении Анхеля Торреса оправдательный вердикт по всем статьям обвинения. Однако больше года колумбиец не имел возможности играть в футбол, проведя свой последний на текущий момент официальный поединок 17 апреля 2024-го…

Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?

Объективно говоря, выступления Анхеля Торреса в его двух последних командах наталкивают на мысль о том, что колумбиец может быть весьма полезной опцией для «Динамо», причем не только в поединках УПЛ, но и в еврокубках. Он способен сыграть как на правом фланге атаки, подменяя Ярмоленко, так и слева, хотя в целом левая нога у Торреса значительно более сильная, чем правая.

И если по результатам в чемпионате Мальты еще может быть скепсис, то хорошая результативность и другие показатели в австралийской А-лиге в целом достойны уважения. Например, в сезоне-2023/24 Анхель Торрес попал в топ-5 лучших дриблеров австралийского элитарного дивизиона, заняв четвертое место со 175 действиями в активе. Стоит отметить, что австралиец Нестори Иранкунда, который с 204 обводками оказался третьим в этом рейтинге, уже летом 2024-го был подписан «Баварией», а сейчас на правах аренды выступает за швейцарский «Грассхоппер» и оценочная стоимость его контракта на Transfermarkt составляет 4 миллиона евро.

Тогда же, по итогам сезона-2023/24, Торрес стал третьим в А-лиге по количеству рывков с продвижением (111), пропустив вперед только все того же Иранкунду (123) и английского ветерана Джо Лолли (173).

Остальная статистика потенциального новичка «Динамо» в минувшем сезоне за «Сентрал Кост Маринерс» также выглядит весьма привлекательной, хотя в глаза и бросается большое количество потерь мяча, зато общая работоспособность колумбийца на поле выглядит на этом фоне очевидным плюсом, перекрывающим незначительные минусы.

Важным фактором является то, что Анхель Торрес является ныне свободным агентом, по причине чего «Динамо» не придется платить за него отступные. В какой-то степени это навевает аналогию с подписанием киевлянами уругвайца Карлоса де Пены в апреле 2019-го. Речь также идет о южноамериканском вингере, уже не юном, но в расцвете сил, и после ряда как взлетов, так и падений на предыдущих этапах карьеры. Как мы помним, с де Пеной «Динамо» угадало блестяще, и уругваец был полезной опцией для «бело-синих», возможно, оставаясь бы ею и по сей день, если бы не начало полномасштабной фазы российско-украинской войны…

С другой стороны, при анализе персоны Анхеля Торреса возникают и другие аналогии с недавними подписаниями «Динамо». В частности, с Жерсоном Родригешем, который также имел талант, навыки и способности, чтобы оказаться полезным, но из-за особенностей своего характера, воспитания и поведения куда чаще являлся для клуба обузой, нежели помощником.

И дело не только в обвинении в изнасиловании, которое впоследствии было с Торреса снято (хотя год без футбола из истории никуда не выбросить). Во-первых, в той истории речь шла о походах по ночным клубам, что уже должно в какой-то степени настораживать руководство «Динамо», ведь в этом клубе за последние годы было немало подобного рода печальных кейсов, и не только с Жерсоном. А еще нельзя не упоминать историю, которая случилась с Анхелем Торресом непосредственно на футбольном поле и также должна быть внимательно проанализирована киевским клубом при оценке всех потенциальных рисков в вопросе подписания колумбийца.

Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Торрес из «Сентрал Кост Маринерс» получает красную карточку в матче А-лиги против «Перт Глори»

4 ноября 2023 года в поединке против «Перт Глори» (0:2) на выезде при счете 0:1 Анхель Торрес не совладал с эмоциями, схлопотав от арбитра прямую красную карточку на 77-й минуте. В официальном протоколе это действие было квалифицировано как «агрессивное поведение», и именно удаление Торреса стало самой обсуждаемой темой после завершения того поединка.

В одном из моментов австралийский защитник «Перт Глори» Джейкоб Мьюир попытался преградить путь колумбийцу, из-за чего тот просто взял и ударил соперника рукой по затылку. Первоначально инцидент оказался вне зоны внимания главного арбитра Шона Эванса, но впоследствии, просмотрев повтор на VAR, рефери показал Торресу прямую красную карточку, из-за чего тот получил автоматическую одноматчевую дисквалификацию, а также крайне расстроил наставника «Сентрал Кост Маринерс» Марка Джексона.

И пускай впоследствии подобных выходок от Торреса не поле в австралийской команде больше не видели, однако оставлять такой эпизод совсем без внимания ответственным лицам в «Динамо» все равно не стоит, так как проанализировано должно быть все до мелочей.