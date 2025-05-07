Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину

Киевское «Динамо» изъявило желание продать футболиста сборной Грузии.

По информации источника, Георгий Цитаишвили, который сейчас играет в аренде за «Гранаду», отказался возвращаться в Украину. Футболист аргументирует это тем, что в Европе отношение к легионерам лучше, условия комфортнее, а уровень чемпионатов выше.

«Динамо» не заинтересовано в возвращении Цитаишвили, киевский клуб планирует сделать все, чтобы продать игрока уже этим летом. Самым близким к трансферу игрока есть неназванный испанский клуб. На Георгия также претендует ЦСКА из Софии.