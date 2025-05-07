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  4. Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Украина. Премьер лига
07 мая 2025, 22:57 |
3048
4

Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину

Георгий Цитаишвили желает покинуть киевский клуб

07 мая 2025, 22:57 |
3048
4
Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
ФК Динамо. Георгий Цитаишвили

Киевское «Динамо» изъявило желание продать футболиста сборной Грузии.

По информации источника, Георгий Цитаишвили, который сейчас играет в аренде за «Гранаду», отказался возвращаться в Украину. Футболист аргументирует это тем, что в Европе отношение к легионерам лучше, условия комфортнее, а уровень чемпионатов выше.

«Динамо» не заинтересовано в возвращении Цитаишвили, киевский клуб планирует сделать все, чтобы продать игрока уже этим летом. Самым близким к трансферу игрока есть неназванный испанский клуб. На Георгия также претендует ЦСКА из Софии.

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Георгий Цитаишвили Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Telegram
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Serhii P.
нехай валить
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+6
osokor
Які паскуди ці грузини! Каладзе, Цитаїшвілі. Пішли геть...
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+1
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BekXan
І добре бо це лайно тільки патякати вміло
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0
cooperchack
Очко сузилось 
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0
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