Игрок Динамо, сыгравший на Евро, отказался возвращаться в Украину
Георгий Цитаишвили желает покинуть киевский клуб
Киевское «Динамо» изъявило желание продать футболиста сборной Грузии.
По информации источника, Георгий Цитаишвили, который сейчас играет в аренде за «Гранаду», отказался возвращаться в Украину. Футболист аргументирует это тем, что в Европе отношение к легионерам лучше, условия комфортнее, а уровень чемпионатов выше.
«Динамо» не заинтересовано в возвращении Цитаишвили, киевский клуб планирует сделать все, чтобы продать игрока уже этим летом. Самым близким к трансферу игрока есть неназванный испанский клуб. На Георгия также претендует ЦСКА из Софии.
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