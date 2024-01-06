Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»

Хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили играл за сборную Украины U-20 и становился чемпионом мира, однако затем принял решение выступать за национальную сборную Грузии.

Игрок пояснил, что у него было стремления выступать за Украину.

«У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно, была ли у меня конкуренция в сборной Украины. Просто хотелось играть в грузинской команде. Почему у меня был паспорт? У меня был и грузинский паспорт. Но я от него отказался. Потому что для академии «Динамо» Киев мне был нужен украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду, потому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины».

«Это уже потом по факту, когда годы шли – меня вызвали в молодежные сборные Украины из-за того, что я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас приехал с грузинским паспортом, потому что такая мечта – сыграть за сборную Грузии».

«Если кто-то говорит о том, что меня не вызвали в сборную Украины и я сменил паспорт — это не так», – сказал Цитаишвили.

Игрок провел за сборную Грузии 14 матчей.