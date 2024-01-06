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  4. Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»
Украина. Премьер лига
06 января 2024, 16:05 |
727
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»

Игрок решил выступать за Грузию

06 января 2024, 16:05 |
727
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Георгий ЦИТАИШВИЛИ: «У меня не было мечты играть за сборную Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Цитаишвили

Хавбек «Динамо» Георгий Цитаишвили играл за сборную Украины U-20 и становился чемпионом мира, однако затем принял решение выступать за национальную сборную Грузии.

Игрок пояснил, что у него было стремления выступать за Украину.

«У меня была цель играть за сборную Грузии. Не важно, была ли у меня конкуренция в сборной Украины. Просто хотелось играть в грузинской команде. Почему у меня был паспорт? У меня был и грузинский паспорт. Но я от него отказался. Потому что для академии «Динамо» Киев мне был нужен украинский паспорт, чтобы я остался в клубе. У меня была мечта попасть в первую команду, потому я и взял паспорт. Но у меня не было мечты попасть в национальную сборную Украины».

«Это уже потом по факту, когда годы шли – меня вызвали в молодежные сборные Украины из-за того, что я выделялся. Мне приходилось играть за эти сборные. Я не говорю, что этого не хотел. Я хотел помочь, потому что считал себя какой-то частью украинцем. Но сейчас приехал с грузинским паспортом, потому что такая мечта – сыграть за сборную Грузии».

«Если кто-то говорит о том, что меня не вызвали в сборную Украины и я сменил паспорт — это не так», – сказал Цитаишвили.

Игрок провел за сборную Грузии 14 матчей.

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Источник NV.ua
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Swimmer
навiщо про нього згадувати? Хто це? Таких, як вiн, було i буде. Чи писати немае про кого? 
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