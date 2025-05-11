Карпаты Львов

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

Счет на старте матча открыли подопечные Руслана Ротаня. Шикарный дальний удар удался легионеру «горожан» Мигелю Кампушу, который огорчил Якова Кинарейкина на 11 минуте игры.

Карпаты сравняли счет на 80-й минуте игры. Форвард «львов» Игорь Краснопир обыграл Георгия Ермакова с 11-метровой отметки, подарив радость фанатам на стадионе «Украина».

Победу «львам» принес лидер команды Абросий Чачуа, шокировав игроков «Александрии». Полузащитник невероятным ударом обыграл Георгия Ермакова на 90+4 минуте.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Карпаты» – «Александрия» – 2:1

Голы: Краснопир, 80, пен, Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11