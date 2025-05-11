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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.05.2025 18:00 – FT 2 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 21:21 | Обновлено 11 мая 2025, 21:46
9616
6

Карпаты – Александрия – 2:1 Безумство Чачуа. Видео голов и обзор матча УПЛ

Команды сыграли матч 28 тура УПЛ

11 мая 2025, 21:21 | Обновлено 11 мая 2025, 21:46
9616
6
Карпаты – Александрия – 2:1 Безумство Чачуа. Видео голов и обзор матча УПЛ
ФК Александрия.

В воскресенье, 11 мая, львовские «Карпаты» принимают «Александрию» в 28 туре Украинской Премьер-лиги. Игра проходит на стадионе «Украина» во Львове.

Счет на старте матча открыли подопечные Руслана Ротаня. Шикарный дальний удар удался легионеру «горожан» Мигелю Кампушу, который огорчил Якова Кинарейкина на 11 минуте игры.

Карпаты сравняли счет на 80-й минуте игры. Форвард «львов» Игорь Краснопир обыграл Георгия Ермакова с 11-метровой отметки, подарив радость фанатам на стадионе «Украина».

Победу «львам» принес лидер команды Абросий Чачуа, шокировав игроков «Александрии». Полузащитник невероятным ударом обыграл Георгия Ермакова на 90+4 минуте.

В нынешнем сезоне «Александрия» занимает второе место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 63 турнирных пункта после 27 сыгранных матчей. Карпаты находятся на 5 строчке с 43 баллами.

Украинская Премьер-лига. 28 тур

«Карпаты» – «Александрия» – 2:1

Голы: Краснопир, 80, пен, Чачуа, 90+5 – Кампуш, 11

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Амбросий Чачуа (Карпаты Львов).
90’ +1
Иван Калюжный (Александрия) получает красную карточку.
80’
ГОЛ ! С пенальти забил Игорь Краснопир (Карпаты Львов).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Кампос (Александрия).
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видео чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Александрия Украинская Премьер-лига Карпаты - Александрия Мигел Кампуш Амбросий Чачуа Игорь Краснопир
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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Saar
Карпатам браво! Те що потрібно для Динамо!
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+9
MADRIDISTA
Дуже сильний матч! З перемогою Львів'ян! Боротьба за 4 місце обіцяє бути гарячою)
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+7
Ros
Друзі! Це був справжній футбол!!! За це ми його і любимо!!! А не за безбарвні 0:0...
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+5
NikoKam1969
Карпати молодці! Вітаю з перемогою!
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+3
zzevs07
Емоції після матчу чимось нагадали коли Галатасарай пройшли)))
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+3
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