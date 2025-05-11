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Премьер-лига
Карпаты Львов
11.05.2025 18:00 - : -
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
11 мая 2025, 12:21 |
208
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Александрия

Поединок 28-го тура Украинской Премьер-лиги состоится 11 мая в 18:00

11 мая 2025, 12:21 |
208
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Карпаты – Александрия
ФК Александрия.

В воскресенье, 11 мая, будет проведен матч 28-го тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Карпаты» Львов и «Александрией».

Состоится матч на стадионе «Украина» во Львове. Игра начнется в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед началом встречи «Карпаты» и «Александрия» занимают пятое (43 пункта) и второе (63 очка) места соответственно.

Прямую трансляцию поединка можно просмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, доступном на платформе MEGOGO.

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Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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