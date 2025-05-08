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Лига конференций
Фиорентина
08.05.2025 22:00 - : -
Бетис
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Лига конференций
08 мая 2025, 03:55 | Обновлено 08 мая 2025, 03:57
25
0

Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций

Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

08 мая 2025, 03:55 | Обновлено 08 мая 2025, 03:57
25
0
Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Коллаж Sport.ua

8 мая на Артемио Франки пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором Фиорентина встретится с Бетисом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда летом сменила наставника - вместо Итальяно пришел Палладино, которого переманили из Монцы. Вот только мало что поменялось, по крайней мере, на внутренней арене. Нет, еще есть время все-таки подняться выше уже привычного восьмого места - но немалая вероятность, что вообще не получится остаться в еврокубках.

Ну, а в Лиге конференций пока что нынешний наставник только надеется пока что превзойти предшественника, с которым в 2023-м и 2024-м там доходили до финала турнира. А с Рафаэле летом только по пенальти выбили в квалификации Академию Пушкаша. Впрочем, потом и основной раунд комфортно преодолели, и Панатинаикос с Целе в плей-офф выбили. В Севилье снова проиграли на выезде, но минимально - довольно знакомый расклад перед ответным поединком.

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Бетис

Клуб в плане наставника представляет собой примечательный островок стабильности. Но это и понятно: с Пеллегрини получается стабильно держаться в зоне еврокубков Примеры, и не забываем о выигранном пару лет назад кубке Испании. Сейчас другая цель: выиграть спор у Вильярреала за 5-е место, а оно в этот раз подарит пропуск в Лигу чемпионов.

При этом испанцы, пусть и не без проблем, но преодолевает раунды Лиги конференций. Конечно же, и тут сказывается удачное подписание в январе Антони. С помощью арендованного бразильца получилось последовательно выбить в плей-офф Гент, Виторию Гимараэш и, в четвертьфинале, Ягеллонию. В прошлый четверг тоже вели в счете уверенно, 2:0. Но потом был пропущенный ответный мяч, который оставляет сопернику шансы на итоговый успех в родной Флоренции.

Статистика личных встреч

До этого раунда плей-офф испанцы и итальянцы обменялись победами в товарищеских поединках.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают преимущество, пусть и не безоговорочное, хозяевам. Но у гостей есть козыри, чего стоит Антони. Ждем тут обе забьют (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
8 мая 2025 -
22:00
Бетис
Обе забьют 1.75 Сделать ставку

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Фиорентина – Бетис. Прогноз и анонс на матч
Фиорентина Бетис Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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