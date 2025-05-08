Челси – Юргорден. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций

8 мая на Стэмфорд Бридж пройдет ответный матч 1/2 финала Лиги конференций, в котором Челси встретится с Юргорденом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Челси

Команда остается грандом, но в последние годы, при нынешнем владельце, были откровенно провальные (в позапрошлом сезоне) или, максимум, откровенно слабые (как в 2023/2024) результаты. Приглашая Мареску вместо досрочно уволенного Почеттино, очевидно, что хотят вернуться в Лигу чемпионов. Сейчас Энцо должно быть легче, ведь УЕФА предоставляет сейчас дополнительный пропуск - но сложно в АПЛ даже пятым стать, и на это уйдет максимум усилий.

В Лиге конференций в таких условиях играют в основном резервисты, те, кому не хватает практики в английском чемпионате. Но и их потенциала вполне хватало, чтобы там показывать, начиная с основного раунда, с осени прошлого года, только оптимальные результаты. Стопроцентную серию побед прервали дома в четвертьфинале с Легией - но до этого поляков разгромили 3:0. В Стокгольме была не менее уверенная победа, только на этот раз 4:1.

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Юргорден

Клуб, при законном статусе исторического гранда национального уровня, в последние годы показывал достаточно скромные результаты. Достаточно сказать, что в Аллсвенскан в 2024-м году повторили результат предыдущего розыгрыша - 4-е место. Да и этой весной был далеко не самый уверенный старт.

Но пока что все перекрывается невероятным, как для Скандинавии, успехом в футбольном еврокубке. Начав еще летом в квалификации, где команда прошла три раунда, потом она достаточно уверенно прошла основной раунд 2024-го года, а потом - и выбили в плей-офф Пафос и Рапид Вена. В обоих случаях, и с киприотами, и с австрийцами, сначала было поражение 0:1, но в ответном поединке удавалось добиться нужной победы. С фаворитом №1 получилось забить, но до этого соперник успел забить четырежды.

Статистика личных встреч

Сейчас, в этом раунде плей-офф, клубы впервые играют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы ожидаемо ставят на новый крупный успех подопечных Марески. Но они уже все решили, и вряд ли будут играть с максимальной концентрацией - ставим на обе забьют (коэффициент - 2,09).

Прогноз Sport.ua Челси Юргорден Обе забьют 2.09 Сделать ставку

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