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Лига Европы
Будё-Глимт
08.05.2025 22:00 - : -
Тоттенхэм
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Лига Европы
06 мая 2025, 20:05 | Обновлено 06 мая 2025, 20:34
66
0

Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы

Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

06 мая 2025, 20:05 | Обновлено 06 мая 2025, 20:34
66
0
Буде-Глимт – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 8 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмира» в Будё. Первый матч закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1.

Буде-Глимт

«Буде-Глимт» стал настоящей сенсацией текущего розыгрыша Лиги Европы. В основном этапе команда заняла девятое место, а в плей-офф прошла «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио». Такого успеха команда достигла благодаря матчам на своем поле. «Буде-Глимт» играет на искусственном газоне, что непривычно для многих соперников. В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» провел четыре матча (3 победы и ничья). В промежутке между поединками с «Тоттенхэмом» команда матчей не проводила.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» провалил сезон во внутреннем чемпионате и все силы сосредоточил на Лиге Европы. Победа в турнире даст «шпорам» путевку в Лигу чемпионов. В чемпионате Англии после поражений от «Вулверхэмптона» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), «Тоттенхэм» 4 мая сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). В турнирной таблице «шпоры» занимают 16 место.

Личные встречи

Первый полуфинал, который проходил в Лондоне 1 мая и закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1, стал первым матчем в истории противостояния команд.

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Буде-Глимт» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» составляет 1,92 гола за матч.

Возможные составы

  • «Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Шоволд, Гундерсен, Бьертуфт, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дэвис, Данзо, Мэддисон, Грэй, Бергвалль, Тель, Соланке, Джонсон.

Прогноз

Прогноз Sport.ua
Будё-Глимт
8 мая 2025 -
22:00
Тоттенхэм
Тотал больше 2,5 1,58 Сделать ставку

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Тоттенхэм Лига Европы Буде-Глимт прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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