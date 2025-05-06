В четверг, 8 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Буде-Глимт» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Аспмира» в Будё. Первый матч закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1.

Буде-Глимт

«Буде-Глимт» стал настоящей сенсацией текущего розыгрыша Лиги Европы. В основном этапе команда заняла девятое место, а в плей-офф прошла «Твенте», «Олимпиакос» и «Лацио». Такого успеха команда достигла благодаря матчам на своем поле. «Буде-Глимт» играет на искусственном газоне, что непривычно для многих соперников. В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» провел четыре матча (3 победы и ничья). В промежутке между поединками с «Тоттенхэмом» команда матчей не проводила.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» провалил сезон во внутреннем чемпионате и все силы сосредоточил на Лиге Европы. Победа в турнире даст «шпорам» путевку в Лигу чемпионов. В чемпионате Англии после поражений от «Вулверхэмптона» (2:4), «Ноттингем Форест» (1:2) и «Ливерпуля» (1:5), «Тоттенхэм» 4 мая сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1). В турнирной таблице «шпоры» занимают 16 место.

Личные встречи

Первый полуфинал, который проходил в Лондоне 1 мая и закончился победой «Тоттенхэма» со счетом 3:1, стал первым матчем в истории противостояния команд.

«Буде-Глимт» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Буде-Глимт» забивает в среднем по 1,67 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» составляет 1,92 гола за матч.

Возможные составы

«Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Шоволд, Гундерсен, Бьертуфт, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег.

«Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дэвис, Данзо, Мэддисон, Грэй, Бергвалль, Тель, Соланке, Джонсон.

Прогноз

Прогноз Sport.ua Будё-Глимт Тоттенхэм Тотал больше 2,5 1,58 Сделать ставку

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