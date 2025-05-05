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Лига Европы
05 мая 2025, 22:10 |
87
0

Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы

Поединок состоится 8 мая в 22:00 по Киеву

05 мая 2025, 22:10 |
87
0
Манчестер Юнайтед – Атлетик. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Аморим

В четверг, 8 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» – «Атлетик». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первый матч закончился победой «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед» провалил сезон на внутренней арене. Из последних пяти матчей в АПЛ команда Рубена Аморима проиграла три и два завершила вничью. Перед матчем с «Атлетиком» «Манчестер Юнайтед» провел поединок с «Брентфордом» и проиграл 3:4. Зато в Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» идет без поражений. И соперников команды слабыми не назовешь. В плей-офф «Манчестер Юнайтед» прошел «Реал Сосьедад» и «Лион». А в первом полуфинальном матче забил три мяча в ворота «Атлетика».

Атлетик

Поражение со счетом 0:3 от «Манчестер Юнайтед» в первом полуфинальном матче стало ударом для «Атлетика». Ведь команда неплохо шла по турнирной сетке Лиги Европы, да и в чемпионате Испании показывает неплохие результаты. В турнирной таблице Ла Лиги «Атлетик» идет на четвертом месте. Команда имеет неплохие шансы финишировать в пятерке и в следующем сезоне выступать в Лиге чемпионов.

Личные встречи

До поединка, который прошел 1 мая, команды в 2012 году встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда оба матча выиграл «Атлетик» (3:2 в Манчестере и 2:1 на своем поле).

«Манчестер Юнайтед» – «Атлетик»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность «Атлетика» составляет 1,62 гола за матч.

Возможные составы

  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Линделеф, Мазрауи, Доргу, Каземиро, Угарте, Гарначо, Фернандеш, Хойлунд.
  • «Атлетик»: Симон, Берчиче, Альварес, Мартен, Де Маркос, Прадос Диас, Весга, Беренгер, Н.Уильямс, И.Уильямс, Гурусета.

Прогноз

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
8 мая 2025 -
22:00
Атлетик Бильбао
Тотал больше 2,5 1,93 Сделать ставку

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Манчестер Юнайтед Атлетик Бильбао Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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