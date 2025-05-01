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Лига конференций
Юргорден
01.05.2025 22:00 - : -
Челси
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Лига конференций
01 мая 2025, 05:35 |
28
0

Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

01 мая 2025, 05:35 |
28
0
Юргорден – Челси. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

1 мая на «3Арена» пройдет первый матч полуфинала Лиги конференций, в котором «Юргорден» встретится с «Челси». Поединок начнется в 22:00 по европейскому времени.

Юргорден

Команда имеет приятный перечень трофеев национального уровня. Но при этом в последнее время ее слегка оттерли с лидирующих позиций. И в 2024-м получилось только повторить результат предыдущего розыгрыша Аллсвенскан, с 4-м местом в итоговой таблице. Новый старт, весной, тоже не назвать успешным и уверенным.

Зато клуб переписывает историю в разрезе еврокубков. На этот раз он смог пройти в Лиге конференций и три летних раунда квалификации, и набрал 13 очков на основном этапе - больше было только у Витории Гимараэш и как раз Челси. Более того, в плей-офф шведы уже пару раз приятно удивили. Сначала в марте, еще не имея полноценной практики на родине, победили 3:0 Пафос дома после минимального поражения на Кипре. А потом, закончив 0:1 первый поединок в родном Стокгольме, в экстра-тайме довели до разгромных 4:1 с венским Рапидом в Австрии.

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Челси

Клуб уже давно установил себе планку - он хочет быть не просто в большой шестерке английского футбола, но играть в Лиге чемпионов. Так что для Марески важно добиться результата выше, чем предшественник, Почеттино, которого уволили досрочно, по итогам первого же года работы. Сейчас чуть проще стало, хватит и 5-й позиции, но и конкуренция крайне плотная.

При этом логично, что Энцо использовал Лигу конференций как полигон для игровой практики футболистов, что не особенно нужны в АПЛ. Таким был и Мудрик до вскрытия своей допинг-пробы. В итоге, начиная с основного раунда и вплоть до первого четвертьфинала, англичане выигрывали все поединки без исключений, выпуская в основе не только Бадьяшиля с Нкунку и Санчо, но Адарабиойо, Ачимпонга, Дьюзбери-Холла и Джордж. И только Легия дома их обыграла - но это было после 0:3 в Лондоне.

Статистика личных встреч

Впервые английский гранд приедет к этим шведам.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что у скандинавов даже дома получится зацепиться за очко, сыграв вничью. Ставим на то, что фаворит выиграет с форой -1 гол (коэффициент - 1,61).

Прогноз Sport.ua
Юргорден
1 мая 2025 -
22:00
Челси
Фора Челси (-1) 1.61 Сделать ставку

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Юргорден Челси Лига конференций прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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