В четверг, 1 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Атлетик» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сан Мамес» в Бильбао.

Атлетик Бильбао

Основной этап Лиги Европы «Атлетик» завершил на втором месте. Команда набрала 19 очков. Столько же было у «Лацио», но римский клуб опередил «Атлетик» по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. В 1/8 финала команде Эрнесто Вальверде противостояла «Рома», еще один клуб из Рима. В первом матче «Атлетик» проиграл 1:2, а дома взял реванш 3:1. В четвертьфинале «Атлетик» встречался с «Рейнджерс». Поединок в Глазго закончился со счетом 0:0. На своем поле «Атлетик» выиграл 2:0. В чемпионате Испании «Атлетик» идет на четвертом месте. Перед матчем с «Манчестер Юнайтед» команда со счетом 1:0 обыграла «Лас-Пальмас».

Манчестер Юнайтед

В турнирной таблице основного этапа Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» занял третье место – сразу за «Атлетиком». В 1/8 финала команда Рубена Аморима встречалась с испанским клубом «Реал Сосьедад». Матч в Испании закончился вничью 1:1. Дома «Манчестер Юнайтед» одержал победу 4:1. Четвертьфинальная дуэль с «Лионом» прошла очень драматично. Встреча во Франции закончилась со счетом 2:2. Такой же результат был на табло и после двух таймов в Манчестере. Впрочем «Манчестер Юнайтед» сумел победить 5:4.

Личные встречи

В 2012 году команды встречались в 1/8 финала Лиги Европы. Тогда оба матча выиграл «Атлетик» (3:2 в Манчестере и 2:1 на своем поле).

«Атлетик» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Атлетик» забивает в среднем по 1,75 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» составляет 2,08 гола за матч.

Возможные составы

«Атлетик»: Симон, Берчиче, Альварес, Вивиан, Де Маркос, Прадос Диас, Весга, Беренгер, Н.Уильямс, И.Уильямс, Гурусета.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Магуайр, Йоро, Линделеф, Мазрауи, Доргу, Каземиро, Угарте, Гарначо, Фернандеш, Хойлунд.

Прогноз

Прогноз Sport.ua Атлетик Бильбао Манчестер Юнайтед Тотал меньше 2,5 1,8 Сделать ставку

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