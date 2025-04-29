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Лига Европы
Тоттенхэм
01.05.2025 22:00 - : -
Будё-Глимт
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Лига Европы
29 апреля 2025, 21:53 |
25
0

Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы

Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву

29 апреля 2025, 21:53 |
25
0
Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Тоттенхэм

В четверг, 1 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» закончил основной этап Лиги Европы на четвертом месте. В 1/8 финала команда по сумме двух матчей прошла нидерландский «АЗ». В гостях «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но дома взял реванш 3:1. В четвертьфинале соперником «шпор» стал «Айнтрахт» из Франкфурта. Дома «Тоттенхэм» сыграл вничью 1:1, а в гостях одержал победу 1:0. «Тоттенхэм» уже махнул рукой на чемпионат Англии. Команда потерпела три поражения подряд. Перед матчем Лиги Европы «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 1:5.

Буде-Глимт

«Буде-Глимт» стал настоящим сюрпризом текущего розыгрыша Лиги Европы. В основном этапе команда заняла девятое место. В плей-офф команда прошла «Твенте» и «Олимпиакос». В четвертьфинале «Буде-Глимт» встречался с «Лацио» и на своем поле обыграл фаворита со счетом 2:0. В ответном поединке дело дошло до серии пенальти. И нервы у футболистов норвежского клуба оказались крепче, чем у игроков представителя Серии А. В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» провел четыре матча, из которых выиграл три и один завершил вничью.

Личные встречи

Ранее между собой команды не встречались

«Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: ключевая статистика и тренды

В Лиге Европы «Тоттенхэм» забивает в среднем по 1,83 гола за игру. Средняя результативность «Буде-Глимт» составляет 1,71 гола за матч.

Возможные составы

  • «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дэвис, Данзо, Мэддисон, Грэй, Бергвалль, Тель, Соланке, Джонсон.
  • «Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Шоволд, Гундерсен, Бьертуфт, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег.

Прогноз

Прогноз Sport.ua
Тоттенхэм
1 мая 2025 -
22:00
Будё-Глимт
Забьет только одна команда 1,96 Сделать ставку

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Тоттенхэм Буде-Глимт Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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