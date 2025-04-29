Тоттенхэм – Буде-Глимт. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги Европы
Поединок состоится 1 мая в 22:00 по Киеву
В четверг, 1 мая, состоится матч 1/2 финала Лиги Европы «Тоттенхэм» – «Буде-Глимт». Встреча пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Тоттенхэм
«Тоттенхэм» закончил основной этап Лиги Европы на четвертом месте. В 1/8 финала команда по сумме двух матчей прошла нидерландский «АЗ». В гостях «Тоттенхэм» проиграл 0:1, но дома взял реванш 3:1. В четвертьфинале соперником «шпор» стал «Айнтрахт» из Франкфурта. Дома «Тоттенхэм» сыграл вничью 1:1, а в гостях одержал победу 1:0. «Тоттенхэм» уже махнул рукой на чемпионат Англии. Команда потерпела три поражения подряд. Перед матчем Лиги Европы «шпоры» проиграли «Ливерпулю» со счетом 1:5.
Буде-Глимт
«Буде-Глимт» стал настоящим сюрпризом текущего розыгрыша Лиги Европы. В основном этапе команда заняла девятое место. В плей-офф команда прошла «Твенте» и «Олимпиакос». В четвертьфинале «Буде-Глимт» встречался с «Лацио» и на своем поле обыграл фаворита со счетом 2:0. В ответном поединке дело дошло до серии пенальти. И нервы у футболистов норвежского клуба оказались крепче, чем у игроков представителя Серии А. В чемпионате Норвегии «Буде-Глимт» провел четыре матча, из которых выиграл три и один завершил вничью.
Личные встречи
Ранее между собой команды не встречались
«Тоттенхэм» – «Буде-Глимт»: ключевая статистика и тренды
В Лиге Европы «Тоттенхэм» забивает в среднем по 1,83 гола за игру. Средняя результативность «Буде-Глимт» составляет 1,71 гола за матч.
Возможные составы
- «Тоттенхэм»: Викарио, Удоджи, Спенс, Дэвис, Данзо, Мэддисон, Грэй, Бергвалль, Тель, Соланке, Джонсон.
- «Буде-Глимт»: Хайкин, Бьеркан, Шоволд, Гундерсен, Бьертуфт, Салтнес, Берг, Эвьен, Хеуге, Бломберг, Хег.
Прогноз
22:00
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