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Англия
28 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 28 апреля 2025, 05:56
132
0

МАРЕСКА: «Когда он здоров, это один из лучших полузащитников»

Коуч Челси похвалил Ромео Лавию за его взнос в победу над Эвертоном

28 апреля 2025, 05:41 | Обновлено 28 апреля 2025, 05:56
132
0
МАРЕСКА: «Когда он здоров, это один из лучших полузащитников»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Тренер Челси Энцо Мареска считает, что возвращение Ромео Лавии стало одной из ключевых составляющих победы над Эвертоном (1:0).

Прекрасный гол Николаса Джексона в первом тайме стал решающим на стадионе «Стэмфорд Бридж», но его выступление было далеко не единственным, что внесло значительный вклад в важную победу в борьбе за квалификацию в Лигу чемпионов УЕФА.

Одним из тех, кто привлек внимание, был Лавия, который вернулся в полузащиту после травмы и провел больше часа на поле в своем первом старте с января, прежде чем его заменил Рис Джеймс.

Мареска четко отметил, насколько важными могут быть эти игроки в оставшихся матчах, несмотря на то, что он осторожно следит за их временем на поле.

Энцо Мареска: «Я провел целый сезон с Ромео, когда работал с молодежной командой Манчестер Сити, поэтому я очень хорошо знаю Ромео. Для нас это как с Рисом, они оба топовые игроки. Единственный минус для нас – нам нужно ими управлять. Мы должны их защищать, но нет сомнений, что с Рисом и Ромео Челси – это лучшая команда. Когда он здоров, Ромео – один из лучших полузащитников, потому что он очень хорошо защищает, может атаковать, может прорвать линию передачами между линиями. Это невероятно. Он очень хорош, и надеюсь, мы сможем использовать его до конца сезона».

Мало кто имел такой же большой вклад в победу над Эвертоном, как вратарь Роберт Санчес, который сделал несколько важных сэйвов, чтобы сохранить преимущество, особенно в конце, когда Эвертон стал давить. Мареска объяснил, почему он считает, что часть критики в адрес Санчеса в этом сезоне была несправедливой, а также подчеркнул веру, которую он и другие игроки имеют в испанского вратаря.

Энцо Мареска: «Вы можете увидеть, как его партнеры по команде праздновали с ним после игры, что команда знает, что для Роберта это не был лучший момент, поэтому они пытаются его поддержать. Роберт уже много раз показывал хорошие моменты в этом сезоне. Совсем недавно, против Тоттенхэма дома, мы выигрывали 1:0, и на 90-й минуте он сделал отличный сэйв. Это нормально, что как человек вы всегда запоминаете плохое, а не хорошее. Поэтому про Роберта, вероятно, мы помним только его ошибки, но он также имел несколько очень хороших моментов с нами. Надеюсь, он продолжит эти хорошие моменты до конца».

Также была похвала в адрес защитника Трево Чалоба, который в важный момент накрыл соперника, чтобы выиграть мяч, что непосредственно привело к победному голу Джексона.

Энцо Мареска: «Я думаю, что Трево с того времени, как вернулся к нам в январе, показывает очень хорошую форму. Он играет, помогает нам, защищает, когда это нужно. Он также строит игру сзади, когда нам это нужно, поэтому он может это делать, и мы очень довольны Трево. Я знал, что он может нам помочь. К сожалению, Уэсли Фофана выбыл, но у нас не было сомнений, что Трево нам поможет».

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Николай Степанов Источник: ФК Челси
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