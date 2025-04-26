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Чемпионат Англии
Челси
26.04.2025 14:30 – FT 1 : 0
Эвертон
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Англия
26 апреля 2025, 16:32 |
295
3

Команда Миколенко не помешала. Челси выиграл важный матч АПЛ

Синие продолжают борьбу за Лигу чемпионов

26 апреля 2025, 16:32 |
295
3
Команда Миколенко не помешала. Челси выиграл важный матч АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Англии между Челси и Эвертоном. Лондонская команда на своем поле выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Джексона в первом тайме.

Команда Энцо Марески в АПЛ не проигрывает пять матчей кряду и с 60 очками поднимается на 4-е место. Столько же пунктов у Ноттингем Форест, который пропускает уикэнд из-за Кубка Англии.

А вот Эвертон уже спокойно доигрывает сезон. Команда Виталия Миколенко, который отыграл весь матч, идет на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Челси – Эвертон 1:1
Гол: Джексон, 27

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 3
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Harun Bakircioğlu
Если бы Палмер весь прошлый сезон играл как играет щас, то Челси с Почеттино отправились бы в пердив.
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Mark4854590
Челсі рветься в ЛЧ. А Евертон по суті сезон дограє
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