Команда Миколенко не помешала. Челси выиграл важный матч АПЛ

Состоялся матч чемпионата Англии между Челси и Эвертоном. Лондонская команда на своем поле выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Джексона в первом тайме.

Команда Энцо Марески в АПЛ не проигрывает пять матчей кряду и с 60 очками поднимается на 4-е место. Столько же пунктов у Ноттингем Форест, который пропускает уикэнд из-за Кубка Англии.

А вот Эвертон уже спокойно доигрывает сезон. Команда Виталия Миколенко, который отыграл весь матч, идет на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Челси – Эвертон 1:1

Гол: Джексон, 27