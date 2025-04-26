Команда Миколенко не помешала. Челси выиграл важный матч АПЛ
Синие продолжают борьбу за Лигу чемпионов
Состоялся матч чемпионата Англии между Челси и Эвертоном. Лондонская команда на своем поле выиграла со счетом 1:0 благодаря голу Николаса Джексона в первом тайме.
Команда Энцо Марески в АПЛ не проигрывает пять матчей кряду и с 60 очками поднимается на 4-е место. Столько же пунктов у Ноттингем Форест, который пропускает уикэнд из-за Кубка Англии.
А вот Эвертон уже спокойно доигрывает сезон. Команда Виталия Миколенко, который отыграл весь матч, идет на 13-й позиции.
Чемпионат Англии. 34-й тур
Челси – Эвертон 1:1
Гол: Джексон, 27
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