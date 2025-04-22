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Чемпионат Англии
Челси
26.04.2025 14:30 - : -
Эвертон
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Англия
22 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:12
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0

Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 26 апреля в 14:30 по Киеву

22 апреля 2025, 20:35 | Обновлено 22 апреля 2025, 21:12
73
0
Челси – Эвертон. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Челси» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Челси

В АПЛ «Челси» не проигрывает в четырех матчах подряд. Команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхем» (1:0), сыграла вничью с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:2). В поединке предыдущего тура «Челси» одержал непростую победу над «Фулхэмом» (2:1). В активе «синих» 57 очков. «Челси» находится в группе команд, которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Среди главных конкурентов – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Эвертон

У «Эвертона» продолжается серия матчей с командами из верхней части турнирной таблицы. Команда проиграла в дерби «Ливерпулю» (0:1), сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (1:0), забив победный мяч в компенсированное время. В предыдущем туре «Эвертон» принимал «Манчестер Сити» и уступил со счетом (0:2). Команда Виталия Миколенко набрала 38 очков и уже обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон. «Эвертон» очень мало забивает в гостях – всего 12 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти матчей «Челси» выиграл два. Одна победа на счету «Эвертона».

«Челси» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,88 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,75 гола за матч.

Возможные составы

  • «Челси»: Санчес, Кукурелья, Джеймс, Колуилл, Чалоба, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон.
  • «Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтуэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Дукуре, Ндиайе, Харрисон, Броя.

Прогноз

Матчи с участием «Эвертона» проходят не особо результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.

Прогноз Sport.ua
Челси
26 апреля 2025 -
14:30
Эвертон
Тотал меньше 2,5 1,9 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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