В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Челси» – «Эвертон». Встреча пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

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Челси

В АПЛ «Челси» не проигрывает в четырех матчах подряд. Команда Энцо Марески обыграла «Тоттенхем» (1:0), сыграла вничью с «Брентфордом» (0:0) и «Ипсвичем» (2:2). В поединке предыдущего тура «Челси» одержал непростую победу над «Фулхэмом» (2:1). В активе «синих» 57 очков. «Челси» находится в группе команд, которые ведут борьбу за место в зоне Лиги чемпионов. Среди главных конкурентов – «Ноттингем Форест», «Ньюкасл», «Манчестер Сити» и «Астон Вилла».

Эвертон

У «Эвертона» продолжается серия матчей с командами из верхней части турнирной таблицы. Команда проиграла в дерби «Ливерпулю» (0:1), сыграла вничью с «Арсеналом» (1:1) и обыграла «Ноттингем Форест» (1:0), забив победный мяч в компенсированное время. В предыдущем туре «Эвертон» принимал «Манчестер Сити» и уступил со счетом (0:2). Команда Виталия Миколенко набрала 38 очков и уже обеспечила себе место в АПЛ на следующий сезон. «Эвертон» очень мало забивает в гостях – всего 12 мячей. Это худший показатель среди всех команд АПЛ.

Личные встречи

Матч первого круга закончился вничью 0:0. Из последних пяти матчей «Челси» выиграл два. Одна победа на счету «Эвертона».

«Челси» – «Эвертон»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Челси» забивает в среднем по 1,88 гола за игру. Средняя результативность «Эвертона» в гостях составляет 0,75 гола за матч.

Возможные составы

«Челси»: Санчес, Кукурелья, Джеймс, Колуилл, Чалоба, Кайседо, Фернандес, Палмер, Нету, Мадуэке, Джексон.

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, О'Брайен, Брэнтуэйт, Тарковски, Гарнер, Гуйе, Дукуре, Ндиайе, Харрисон, Броя.

Прогноз

Матчи с участием «Эвертона» проходят не особо результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,9.