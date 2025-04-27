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Челси
26.04.2025 14:30 – FT 1 : 0
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Англия
27 апреля 2025, 05:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:36
15
0

Челси – Эвертон – 1:0. Миколенко не спас. Видео гола и обзор матча

«Пенсионеры» поднялись на 5-ю строчку в чемпионате

27 апреля 2025, 05:21 | Обновлено 27 апреля 2025, 05:36
15
0
Челси – Эвертон – 1:0. Миколенко не спас. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

26 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Челси» и «Эвертон».

В составе «ирисок» в основной состав попал украинец Виталий Миколенко, который сыграл весь матч.

Хозяева поля забили на 27-й минуте матча. Автором гола стал Николас Джексон.

Во втором тайме гости пытались сравнять, но не получилось.

В итоге «Челси» поднялся на 5-ю строчку, которая в этом сезоне дает право выступать в Лиге чемпионов. «Эвертон» находится на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Челси -- Эвертон -- 1:0

Гол: Джексон, 27

Видео гола и обзор матча

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Джексон (Челси).
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Челси видео голов и обзор Николас Джексон
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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