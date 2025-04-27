Челси – Эвертон – 1:0. Миколенко не спас. Видео гола и обзор матча

26 апреля в матче 34-го тура АПЛ встречались «Челси» и «Эвертон».

В составе «ирисок» в основной состав попал украинец Виталий Миколенко, который сыграл весь матч.

Хозяева поля забили на 27-й минуте матча. Автором гола стал Николас Джексон.

Во втором тайме гости пытались сравнять, но не получилось.

В итоге «Челси» поднялся на 5-ю строчку, которая в этом сезоне дает право выступать в Лиге чемпионов. «Эвертон» находится на 13-й позиции.

Чемпионат Англии. 34-й тур

Челси -- Эвертон -- 1:0

Гол: Джексон, 27

Видео гола и обзор матча