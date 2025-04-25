Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 26 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии
В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
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