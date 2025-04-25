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Чемпионат Англии
Челси
26.04.2025 14:30 - : -
Эвертон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
25 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:54
63
0

Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 26 апреля в 14:30 матч чемпионата Англии

25 апреля 2025, 18:53 | Обновлено 25 апреля 2025, 18:54
63
0
Челси – Эвертон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

В субботу, 26 апреля, состоится матч 34-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Эвертон».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 14:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

Челси – Эвертон
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Эвертон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Михаил Мудрик Челси смотреть онлайн Челси - Эвертон
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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