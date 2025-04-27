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Чемпионат Англии
Борнмут
27.04.2025 16:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
27 апреля 2025, 07:01 | Обновлено 27 апреля 2025, 07:16
22
0

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25 27 апреля в 16:00

27 апреля 2025, 07:01 | Обновлено 27 апреля 2025, 07:16
22
0
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета вишен защищает украинский защитник Илья Забарный.

Перед стартом очного противостояния Борнмут с 49 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Ман Юнайтед 38 пунктов и 15-я позиция.

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

Борнмут – Манчестер Юнайтед
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Борнмут Манчестер Юнайтед Борнмут - Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смотреть онлайн Илья Забарный
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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