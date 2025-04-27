27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Юнайтед.

Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Цвета вишен защищает украинский защитник Илья Забарный.

Перед стартом очного противостояния Борнмут с 49 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Ман Юнайтед 38 пунктов и 15-я позиция.

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.

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