Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 34-го тура АПЛ 2024/25 27 апреля в 16:00
27 апреля состоится матч 34-го тура АПЛ 2024/25 между командами Борнмут и Манчестер Юнайтед.
Поединок пройдет на стадионе Виталити. Время начала встречи – 16:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Цвета вишен защищает украинский защитник Илья Забарный.
Перед стартом очного противостояния Борнмут с 49 очками занимает 10-е место в таблице чемпионата Англии. У Ман Юнайтед 38 пунктов и 15-я позиция.
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на Setanta Sports.
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