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Борнмут
27.04.2025 16:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
27 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:08
142
0

Удаление помешало. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Манчестер Юнайтед

Голами отличились Антуан Семеньо и Расмус Хойлунд

27 апреля 2025, 17:58 | Обновлено 27 апреля 2025, 18:08
142
0
Удаление помешало. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Борнмут

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Хозяева поля почти весь матч вели в счете благодаря голу Антуана Семеньо, забитому на 23-й минуте. На 60-й минуте удвоить преимущество своей команды мог Илья Забарный, но его удар с нескольких метров был заблокирован защитником.

На 70-й минуте красную карточку получил нападающий «Борнмута» Эванилсон, а на 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Расмус Хойлунд.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 50 очками остался 10-м. «Манчестер Юнайтед» с 38 баллами стал 14-м.

Англиская Премьер-лига. 34-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6

Удаление: Эванилсон, 70

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Илья Забарный Борнмут - Манчестер Юнайтед Эванилсон удаление (красная карточка) Антуан Семеньо Расмус Хойлунд
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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