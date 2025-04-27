Удаление помешало. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Манчестер Юнайтед
Голами отличились Антуан Семеньо и Расмус Хойлунд
В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».
Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.
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Хозяева поля почти весь матч вели в счете благодаря голу Антуана Семеньо, забитому на 23-й минуте. На 60-й минуте удвоить преимущество своей команды мог Илья Забарный, но его удар с нескольких метров был заблокирован защитником.
На 70-й минуте красную карточку получил нападающий «Борнмута» Эванилсон, а на 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Расмус Хойлунд.
Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.
После этого матча «Борнмут» с 50 очками остался 10-м. «Манчестер Юнайтед» с 38 баллами стал 14-м.
Англиская Премьер-лига. 34-й тур
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6
Удаление: Эванилсон, 70
Фото матча:
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