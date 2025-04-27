Удаление помешало. Борнмут с Забарным сыграл вничью с Манчестер Юнайтед

В воскресенье, 27 апреля, состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги между «Борнмутом» и «Манчестер Юнайтед».

Встречу принимал Дин Корт в Борнмуте.

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Хозяева поля почти весь матч вели в счете благодаря голу Антуана Семеньо, забитому на 23-й минуте. На 60-й минуте удвоить преимущество своей команды мог Илья Забарный, но его удар с нескольких метров был заблокирован защитником.

На 70-й минуте красную карточку получил нападающий «Борнмута» Эванилсон, а на 6-й добавленной ко второму тайму минуте счет сравнял Расмус Хойлунд.

Украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный провел на поле весь матч, результативными действиями не отличился.

После этого матча «Борнмут» с 50 очками остался 10-м. «Манчестер Юнайтед» с 38 баллами стал 14-м.

Англиская Премьер-лига. 34-й тур

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6

Удаление: Эванилсон, 70

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.

Getty Images/Global Images Ukraine.