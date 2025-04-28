Борнмут – Ман Юнайтед – 1:1. Забарный упустил победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ
27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.
Борнмут был близок к победе над Манчестер Юнайтед, однако не удержал преимущество.
Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл весь матч.
Хозяева поля вышли вперед на 23-й минуте, когда отличился Антуан Семеньо после передачи Эванилсона.
Борнмут играл в меньшинстве с 70-й минуты, когда был удален Эванилсон.
Манчестер Юнайтед вырвал ничью в компенсированное время. Расмус Хойлунд отличился на 90+6 минуте после паса Мануэля Угарте.
АПЛ. 34-й тур. 27 апреля
Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1
Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6
Удаление: Эванилсон, 70 (Борнмут)
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Желтая субмарина набрала 55 очков и поднялась на пятое место в Ла Лиге
Элину не остановить! Украинка в двух сетах одолела 11-ю ракетку мира в столице Испании