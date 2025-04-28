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Чемпионат Англии
Борнмут
27.04.2025 16:00 – FT 1 : 1
Манчестер Юнайтед
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Англия
28 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 03:20
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Борнмут – Ман Юнайтед – 1:1. Забарный упустил победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 34-го тура АПЛ

28 апреля 2025, 02:59 | Обновлено 28 апреля 2025, 03:20
60
0
Борнмут – Ман Юнайтед – 1:1. Забарный упустил победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут был близок к победе над Манчестер Юнайтед, однако не удержал преимущество.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл весь матч.

Хозяева поля вышли вперед на 23-й минуте, когда отличился Антуан Семеньо после передачи Эванилсона.

Борнмут играл в меньшинстве с 70-й минуты, когда был удален Эванилсон.

Манчестер Юнайтед вырвал ничью в компенсированное время. Расмус Хойлунд отличился на 90+6 минуте после паса Мануэля Угарте.

АПЛ. 34-й тур. 27 апреля

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6

Удаление: Эванилсон, 70 (Борнмут)

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Манчестер Юнайтед).
70’
Эванилсон (Борнмут) получает красную карточку.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Семеньо (Борнмут).
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Илья Забарный Манчестер Юнайтед удаление (красная карточка) чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Борнмут Антуан Семеньо Эванилсон Расмус Хойлунд Борнмут - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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