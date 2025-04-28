Борнмут – Ман Юнайтед – 1:1. Забарный упустил победу. Видео голов и обзор

27 апреля состоялся матч 34-го тура Английской Премьер-лиги.

Борнмут был близок к победе над Манчестер Юнайтед, однако не удержал преимущество.

Украинский защитник Борнмута Илья Забарный отыграл весь матч.

Хозяева поля вышли вперед на 23-й минуте, когда отличился Антуан Семеньо после передачи Эванилсона.

Борнмут играл в меньшинстве с 70-й минуты, когда был удален Эванилсон.

Манчестер Юнайтед вырвал ничью в компенсированное время. Расмус Хойлунд отличился на 90+6 минуте после паса Мануэля Угарте.

АПЛ. 34-й тур. 27 апреля

Борнмут – Манчестер Юнайтед – 1:1

Голы: Семеньо, 23 – Хойлунд, 90+6

Удаление: Эванилсон, 70 (Борнмут)

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