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Чемпионат Англии
Борнмут
27.04.2025 16:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
25 апреля 2025, 20:16 |
122
0

Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 апреля в 16:00 по Киеву

25 апреля 2025, 20:16 |
122
0
Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

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Борнмут

«Борнмут» преодолел кризис и смог прервать серию поражений. После проигрыша в матче с «Ипсвичем» (1:2), команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и обыграла «Фулхэм» (1:0). В предыдущем туре команда Ильи Забарного разделила очки с «Кристал Пэлас» (0:0). Отличная игра украинца позволила ему войти в символическую сборную тура. «Борнмут» набрал 49 очков. От зоны еврокубков команду отделяет восемь баллов и отыграть их будет достаточно проблематично.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед», похоже, смирился с провалом в чемпионате и все силы планирует бросить на Лигу Европы. В АПЛ команда Рубена Аморима последний раз выигрывала 16 марта, когда со счетом 3:0 обыграла «Лестер». Затем «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1), завершил вничью дерби с «Манчестер Сити» (0:0) и потерпел поражения от «Ньюкасла» (1:4) и «Вулверхэмптона» (0:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте.

Личные встречи

В поединке первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 3:0. В последних пяти очных матчах команды одержали по две победы. Одна встреча завершилась вничью.

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,06 гола за матч.

Возможные составы

  • «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Уаттара, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Линделеф, Фредриксон, Майну, Гарначо, Амасс, Доргу, Угарте, Эриксен, Хойлунд.

Прогноз

В четырех из последних пяти очных матчей забивала только одна команда. Возможно, этот результат повторится. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,1.

Прогноз Sport.ua
Борнмут
27 апреля 2025 -
16:00
Манчестер Юнайтед
Забьет только одна команда 2,1 Сделать ставку

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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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