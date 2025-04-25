В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Борнмут

«Борнмут» преодолел кризис и смог прервать серию поражений. После проигрыша в матче с «Ипсвичем» (1:2), команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и обыграла «Фулхэм» (1:0). В предыдущем туре команда Ильи Забарного разделила очки с «Кристал Пэлас» (0:0). Отличная игра украинца позволила ему войти в символическую сборную тура. «Борнмут» набрал 49 очков. От зоны еврокубков команду отделяет восемь баллов и отыграть их будет достаточно проблематично.

Манчестер Юнайтед

«Манчестер Юнайтед», похоже, смирился с провалом в чемпионате и все силы планирует бросить на Лигу Европы. В АПЛ команда Рубена Аморима последний раз выигрывала 16 марта, когда со счетом 3:0 обыграла «Лестер». Затем «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1), завершил вничью дерби с «Манчестер Сити» (0:0) и потерпел поражения от «Ньюкасла» (1:4) и «Вулверхэмптона» (0:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте.

Личные встречи

В поединке первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 3:0. В последних пяти очных матчах команды одержали по две победы. Одна встреча завершилась вничью.

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,06 гола за матч.

Возможные составы

«Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Уаттара, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Линделеф, Фредриксон, Майну, Гарначо, Амасс, Доргу, Угарте, Эриксен, Хойлунд.

Прогноз

В четырех из последних пяти очных матчей забивала только одна команда. Возможно, этот результат повторится. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,1.

Прогноз Sport.ua Борнмут Манчестер Юнайтед Забьет только одна команда 2,1 Сделать ставку

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.