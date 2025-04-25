Борнмут – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Поединок состоится 27 апреля в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Борнмут» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Виталити» в Борнмуте.
Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!
Борнмут
«Борнмут» преодолел кризис и смог прервать серию поражений. После проигрыша в матче с «Ипсвичем» (1:2), команда сыграла вничью с «Вест Хэмом» (2:2) и обыграла «Фулхэм» (1:0). В предыдущем туре команда Ильи Забарного разделила очки с «Кристал Пэлас» (0:0). Отличная игра украинца позволила ему войти в символическую сборную тура. «Борнмут» набрал 49 очков. От зоны еврокубков команду отделяет восемь баллов и отыграть их будет достаточно проблематично.
Манчестер Юнайтед
«Манчестер Юнайтед», похоже, смирился с провалом в чемпионате и все силы планирует бросить на Лигу Европы. В АПЛ команда Рубена Аморима последний раз выигрывала 16 марта, когда со счетом 3:0 обыграла «Лестер». Затем «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ноттингем Форест» (0:1), завершил вничью дерби с «Манчестер Сити» (0:0) и потерпел поражения от «Ньюкасла» (1:4) и «Вулверхэмптона» (0:1). В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 14 месте.
Личные встречи
В поединке первого круга «Борнмут» одержал победу со счетом 3:0. В последних пяти очных матчах команды одержали по две победы. Одна встреча завершилась вничью.
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды
В домашних матчах АПЛ «Борнмут» забивает в среднем по 1,25 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,06 гола за матч.
Возможные составы
- «Борнмут»: Аррисабалага, Керкез, Смит, Хейзен, Забарный, Адамс, Скотт, Уаттара, Семеньо, Клюйверт, Эванилсон.
- «Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Линделеф, Фредриксон, Майну, Гарначо, Амасс, Доргу, Угарте, Эриксен, Хойлунд.
Прогноз
В четырех из последних пяти очных матчей забивала только одна команда. Возможно, этот результат повторится. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 2,1.
16:00
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ООО "СЛОТС Ю.ЭЙ." Лицензия на ведение деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности в сети Интернет от 05.12.2024 (Решение Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №559 от 21.11.2024). Срок действия лицензии 5 лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Аргентинец – о бывшем тренере Тито Виланове
Президент УАФ заявил о полной поддержке наставника национальной команды