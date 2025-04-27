Шахтер теряет и трофеи, и стиль. Сравнение с Динамо это доказывает

Нынешний сезон чрезвычайно близок к тому, чтобы оказаться абсолютно провальным для «Шахтера». Команда Марино Пушича практически утратила шансы на чемпионство, но также и чрезвычайно близка к тому, чтобы впервые за три десятилетия финишировать еще и вне топ-2 в турнирной таблице чемпионата Украины.

Сегодняшний матч между «Шахтером» и «Динамо» станет не просто очередной серией украинского «Класичного», но и может подтвердить, что этот сезон «горняки» уже не спасут даже потенциальной победой в Кубке, так как поражение от «бело-синих» сегодня не только сделает «Динамо» недосягаемым в таблице для дончан, но и увеличит их отставание от «Александрии», идущей второй, аж до семи пунктов.

Впрочем, наставник «Шахтера» Марино Пушич вместо того, чтобы признать откровенный кризис в команде и собственные промашки, продолжает «кормить» футбольную общественность и, в первую очередь, фанатов и руководство «горняков» какими-то откровенно необъективными утверждениями. Недавно босниец заявил буквально следующее: «Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль».

Тем самым Пушич «подстелил соломку» не только на случай уже практически очевидной потери чемпионского титула, но и придумал объяснение, если команда затем проиграет еще и Кубок. Если основываться на мнение Пушича и перефразировать культовую рекламу из «девяностых», то получится такой себе лозунг донецкой команды под руководством боснийца: «Трофеи – ничто, стиль игры – все».

Но по факту с этим самым стилем игры у команды Пушича все также далеко не столь хорошо, как пытается это показать Марино. Кому-то для того, чтобы подметить негативные тенденции достаточно просто регулярно смотреть матчи «Шахтера», но автор, чтобы не быть голословным, предлагает читателям обратиться к статистике, причем поднять солидный ее пласт – от времен, когда «горняков» возглавлял Паулу Фонсека (и когда команда тотально доминировала на просторах украинского футбола) и до нынешнего периода…

Сравнительный анализ начнем, пожалуй, с самого простого и, одновременно, важного для «Шахтера» по меркам УПЛ – среднематчевых показателей контроля мяча. «Горняки» традиционно любят и умеют работать с мячом, а потому совсем неудивительно, что они вот уже много-много лет являются лидером чемпионата по этому статистическому показателю.

Другое дело, что в последние два года среднематчевый показатель владения мячом у «Шахтера», пускай все еще и остается лучшим в лиге, однако является самым низким с сезона-2016/17. И отрыв между «горняками» и «Динамо», которое идет вторым, постепенно сокращается. Нужно ли говорить, что оба последних сезона (период ван Леувена в целом выдался настолько незначительным, что в плане статистики упоминать о каком-то влиянии нидерландца на глобальные показатели команды вряд ли имеет смысл) «Шахтером» руководит Марино Пушич, который сейчас и рассказывает о важности стиля игры?..

Дальше, если мы ведем речь о, как его называет президент «Шахтера» Ринат Ахметов, «вкусном» футболе, нельзя не выделять статистику ударов по воротам. Ведь без них никакой футбол априори не может быть не только «вкусным», но и просто зрелищным. Болельщики в большинстве своем приходят на стадионы для того, чтобы увидеть побольше голов, а их не может быть без ударов…

По ударам прямо сейчас «Шахтер» идет первым в лиге, но отрыв «горняков» от «Динамо» довольно небольшой и в теории может быть легко наверстан за два-три тура. И если в минувшем сезоне команда Пушича фактически вернулась к «эталонным» показателям времен Паулу Фонсеки, то сейчас находится где-то на уровне второго, неудачного, сезона в УПЛ Луиша Каштру (не будем забывать, что первенство-2021/22 так и не было доиграно из-за войны, поэтому тут и далее статистика этого сезона приводится просто для «полноты картины», но ее вряд ли стоит принимать в расчет при сравнениях).

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Если по ударам положение для «Шахтера» и Марино Пушича еще хоть как-то выглядит пристойным, то вот по другому не менее важному в аспекте зрелищности футбола показателю – касаниям мяча в чужой штрафной – дела «горняков» идут так себе…

За последние восемь сезонов «Шахтер» лишь однажды не был лидером чемпионата в этом компоненте. Случилось это в УПЛ-2022/23, и эта «промашка» выглядит более чем объяснимой, учитывая экстренную перестройку и переформатирование состава, которые произошли в донецком клубе из-за начала полномасштабной фазы российско-украинской войны. Тогда впереди «горняков» оказались не только «динамовцы», но еще и «Днепр-1», который, собственно, и возглавлял этот рейтинг. Но затем «Шахтер» вернулся к стратегии подписания сильных и талантливых легионеров, после чего, по идее, все должно было вернуться на круги своя. И в минувшем сезоне так и произошло, а вот сейчас… Сейчас «Шахтер» по касаниям в чужой штрафной находится лишь на второй строчке, причем с серьезным отставанием от «Динамо», которое уже вряд ли будет отыграно. Еще один болезненный удар по тезису Пушича о стиле и трофеях…

На первый взгляд ситуацию может исправить статистика обводок и действий один-в-один, где «Шахтер» в текущем сезоне наконец-то вернулся на первую строчку после двух лет отсутствия там… Но опять же, нужно понимать, за счет чего это должно происходить. А тут ключевое – это покупка креативных футболистов атаки из Бразилии за очень большие деньги. Поэтому априори такие исполнители обязаны обеспечивать «горнякам» лидерство, причем значительное, хотя при более глубоком анализе оказывается, что в топ-4 игроков «Шахтера» по количеству обводок в текущем сезоне входит только один бразилец – Кевин, который и лидирует (157 действий), а вот за ним идут украинцы Судаков (110), Зубков (62) и Бондаренко (54). Вновь Пушичу похвастаться особо-то и нечем…

Далее давайте взглянем на такой показатель, который высчитывают статистики, как индекс передач. Он отражает количество пасов, который делает команда на одну минуту владения мячом. Это один из статистических маркеров интенсивности футбола, по которому за последние девять лет, кроме атипичного сезона-2022/23, где «Шахтер» просто должен был выигрывать по принципу «любой ценой» и уж точно не слишком-то задумывался о возвращении к привычному ведению игры, донецкой команде не было равных. Вплоть до нынешнего сезона, в конце которого Пушич, словно издеваясь, заговорил о недопустимости потери стиля…

Как мы видим, прямо сейчас у «Шахтера» худший за последние девять сезонов индекс передач в УПЛ, да и вообще – «горняки» скатились на вторую строчку, пропустив вперед «Динамо».

Дальше давайте немного поговорим о специфичных передачах. А именно – о разрезных и глубоких…

По разрезным передачам «Шахтер» на протяжении долгих лет был единоличным лидером УПЛ, впервые потеряв этот статус в том самом атипичном сезоне-2022/23. Тогда команда Игора Йовичевича, напомним, взяла чемпионство, но хорватского тренера это не уберегло от увольнения. Интересно, что по разрезным передачам в том сезоне «горняков» обошла «Заря», коуч которой – Патрик ван Леувен – впоследствии и был призван заменить Йовичевича…

Но Йовичевича и ван Леувена уже давно нет в команде, однако «Шахтер» за полтора года работы Пушича так и не может вернуться в лидеры УПЛ по разрезным передачам (для лучшего понимания речь идет о пасах, которые одномоментно отрезают всю линию обороны противника, позволяя футболисту атакующей команды получить шанс для выхода один на один с голкипером). А ведь когда-то именно это и была одна из визитных карточек стиля игры «Шахтера»…

Ровно такой же являлись и глубокие передачи (пасы, выполняемые в радиусе 20 метров от линии ворот соперника, то есть в основном – непосредственно внутри штрафной площади), где «Шахтер» на протяжении долгих лет являлся безусловным лидером УПЛ, вплоть до сезона-2022/23, когда произошло вынужденное переформатирование состава.

Однако Йовичевича уволили, затем в отставку был отправлен и ван Леувен, но Пушич не вернулся к привычному для «горняков» ведению футбола ни по итогам минувшего, чемпионского, сезона, ни сейчас, когда дела складываются неудачно. Хотя опять же, если слушать боснийца – трофеи дело десятое, важен же стиль… Но куда он пропал Марино предпочитает не рассказывать, убеждая всех, что «Шахтер» старается не отходить от своих принципов ведения игры и оставаться на них…

В конце концов, давайте взглянем еще и на общую статистику передач…

Здесь «Шахтеру» вот уже девять лет нет равных, причем никакие невзгоды не мешают «горнякам» продолжать лидировать. Впрочем, если «копнуть глубже» и оценить статистику более детально, то становится очевидным – в текущем сезоне «оранжево-черные» уж слишком близко подпустили к себе ближайшего преследователя, коим является «Динамо». Если раньше преимущество «Шахтера» по итогам сезона могло достигать нескольких тысяч (!) пасов, то сейчас подопечные Пушича опережают «Динамо» только на 200 с небольшим передач. Такого тоже не было уже очень-очень давно, и это явно не играет в «плюс» тренерскому штабу во главе с боснийцем.

Откровенно говоря, можно было бы продолжать, продолжать и продолжать… Но и на этом иллюстративном статистическом фоне становится вполне ясно, что Марино Пушич в очередной раз лукавит в своих речах, подчеркивая, что даже потеря трофеев не должна быть проблемой для «Шахтера», который якобы продолжает держать марку и демонстрировать прежний стиль ведения игры.

Любой сторонний и объективный наблюдатель скажет, что нынешний «Шахтер» не способен демонстрировать качественный футбол на длинной дистанции, ограничиваясь лишь фрагментарными «вспышками»… И ключевое, что в подобного рода ситуациях должен делать грамотный главный тренер – это вовремя осознавать происходящее и не бояться это исправлять, даже самыми жесткими методами. Но Пушич, видимо, хочет оставаться другом для лидеров команды и большинства ее игроков, что делает его абсолютно непригодным для работы на таком уровне и с коллективом, перед которым ставятся максимальные задачи. А вместо того, чтобы пытаться вовремя что-то изменить к лучшему, Марино де-факто с самого начала сезона читает болельщикам и руководству мантры о том, как все хорошо, а то и просто прекрасно…

Но даже самый беглый анализ, проведенный отнюдь не дипломированным в этой области специалистом, скорее, говорит об обратном…