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Кубок Украины
23 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:15
1525
1

Пушич оценил выход Шахтера в финал Кубка Украины и матчи с Динамо

Короткий комментарий наставника Шахтера после выхода в финал Кубка Украины

23 апреля 2025, 21:12 | Обновлено 23 апреля 2025, 21:15
1525
1
Пушич оценил выход Шахтера в финал Кубка Украины и матчи с Динамо
ФК Шахтер. Марино Пушич

Шахтер в непростом матче обыграл Полесье в дополнительное время со счетом 1:0 и вышел в финал Кубка Украины. Успех оценил наставник Марино Пушич.

«Играли против достойного соперника на выезде. Обе команды достойно боролись, а мы заслужили победить. Мы доминировали и создали достаточно моментов, но снова проблема с реализацией. И тут соперник мог нас наказать, поэтому я рад, что мы выдержали в обороне, хотя у противника были свои шансы».

«Судаков? Он не вышел в старте, потому что Георгий не до конца был физически готов. У него было небольшое повреждение, и ему нужно было время. Он боролся как лев».

«Финал Кубка Украины? Что такое успешный сезон – это ты его завершаешь с титулами или ты играешь очень хорошо, но можешь остаться без трофеев? Это дискуссионный вопрос. Мы играем для титулов и будем бороться до конца в УПЛ и до конца финала Кубка. Для меня очень важен стиль игры. Если ты теряешь стиль – ты теряешь все. У нас много молодых игроков, которым нужно время. Можно потерять трофей, но нельзя потерять свой стиль».

«Финал с Динамо? Очень жду матчей с киевлянами и в УПЛ, и в Кубке. Это невероятная возможность – встречаться с твоим прямым соперником. Это невероятно», – сказал Пушич.

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Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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Oleksandr
Бажаю вам перемог! Шахтар завжди був першим в Україні і тому всі чекають перемогу над днонамою 🫡
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