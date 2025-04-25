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Ливерпуль
27.04.2025 18:30 - : -
Тоттенхэм
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25 апреля 2025, 20:51 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 27 апреля в 18:30 по Киеву

25 апреля 2025, 20:51 |
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Ливерпуль – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль

В воскресенье, 27 апреля, состоится матч 34-го тура АПЛ «Ливерпуль» – «Тоттенхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ливерпуль

После довольно неожиданного поражения от «Фулхэма» (2:3), «Ливерпуль одержал две победы. Команда Арне Слота обыграла «Вест Хэм» (2:1) и «Лестер» (1:0). «Ливерпуль» идет на первом месте, опережая «Арсенал» на 12 очков. Чтобы гарантировать себе чемпионство, подопечным Слота достаточно набрать всего одно очко в оставшихся матчах. Возможно, «Ливерпуль» сделает это уже в матче с «Тоттенхэмом».

Тоттенхэм

«Тоттенхэм» провалил сезон в чемпионате Англии. Из последних пяти матчей в АПЛ команда выиграла всего один. «Тоттенхэм» со счетом 3:1 обыграл «Саутгемптон», который прочно засел на последнем месте. После победы над аутсайдером, «Тоттенхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (2:4) и «Ноттингем Форест» (1:2). В турнирной таблице «шпоры» идут на 16-м месте. Впрочем, вылет команде уже не угрожает. А вот в Лиге Европы «Тоттенхем» добрался до полуфинала. Победа в этом турнире позволит команде получить путевку в Лигу чемпионов.

Личные встречи

В поединке первого круга «Ливерпуль» одержал победу со счетом 6:3. Затем команды встречались в полуфинальных матчах Кубка Английской лиги. После поражения в гостях со счетом 0:1, «Ливерпуль» на своем поле разгромил «Тоттенхэм» 4:0.

«Ливерпуль» – «Тоттенхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ливерпуль» забивает в среднем по 2,13 гола за игру. Средняя результативность «Тоттенхэма» в гостях составляет 1,69 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ливерпуль»: Алиссон, Цимикас, Брэдли, ван Дейк, Конате, Макаллистер, Гравенберх, Гакпо, Салах, Собослаи, Диас.
  • «Тоттенхэм»: Викарио, Спенс, Порро, ван де Вен, Ромеро, Бентанкур, Сарр, Кулушевски, Тель, Ришарлисон, Одобер.

Прогноз

«Ливерпуль» захочет оформить чемпионство. Возможен вариант, что забьют обе команды. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,64.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
27 апреля 2025 -
18:30
Тоттенхэм
Забьют обе команды 1,64 Сделать ставку

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Ливерпуль - Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига прогнозы прогнозы на футбол
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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