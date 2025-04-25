Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец
Премьер-лига
Ингулец
25.04.2025 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:57
1196
16

Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец

Команда Ротаня за третью строчку уже точно не опустится

25 апреля 2025, 17:27 | Обновлено 25 апреля 2025, 17:57
1196
16
Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец
ФК Александрия

Посреди дня в пятницу стартовал очередной, уже двадцать шестой по счету, тур украинской Премьер-лиги, поэтому не трудно было подсчитать, что до завершения сезона у нас остается неприлично мало времени. А значит и возможностей для команд улучшить собственные позиции в турнирной таблице становится все меньше, что касается даже не столько участников гонки за «золотом», а претендентов на прямой вылет из «элитного» дивизиона.

Именно в условиях пересечения этих полюсов и происходило в начале игрового дня принципиальное противостояние в пределах Кропивниччины, а точнее даже Александрийского района, где базируются одновременно два участника УПЛ – петровский «Ингулец» и, собственно, «Александрия». И хотя, как и в первом круге, матч между этими двумя командами снова проходил на стадионе «Ника», но хозяевами поля на этот раз уже была команда Василия Кобина. Пусть и лишь номинальными.

Комфортной для игры в футбол была погода в этот день в регионе, а значит команды имели возможность продемонстрировать свой потенциал в полную силу. Кто-то этим воспользовался, а кто-то – пытался, но не слишком и получалось. Последнее больше касается попыток номинальных хозяев атаковать в начале матча, когда они вроде и прижали соперников к чужой штрафной, но даже до полноценного голевого момента дело не довели.

В итоге команде Руслана Ротаня с заметной легкостью удалось отвести мяч на чужую половину, и в конце концов открыть счет посреди первого тайма. Прострел Скорко с лицевой на правом фланге штрафной никто не перехватил из защитников «Ингульца», как потом никто и не проконтролировал отскок из борьбы с участием Шепелева под удар Цари. Опять вингер «полиграфов» отмечается в УПЛ, а значит роль травмированного Безерры он таки сумел перенять в полной мере.

В дальнейшем «Александрия» имела возможности для того, чтобы в контратаках увеличивать свое преимущество за счет, и если бы Ковалец пробивал с близкого расстояния все же немного ниже, то мяч не прилетал бы в перекладину чужих ворот, или вообще шел над ней. «Ингулец» в своей попытке атаковать снова до конца первого тайма так ничего интересного нам и не предложил.

А уже во второй половине команда Ротаня сыграла с тем акцентом, чтобы прежде всего ничего не дать создать соперникам на своей половине, и при этом пытаться демонстрировать, что вот-вот, и ее второй гол в этом матче таки состоится. Не состоялся, потому что «Александрия» тоже не достигала заметного прогресса в создании реальных голевых возможностей, и если Цари и Смирному в начале тайма на левом фланге чужой штрафной так и не удалось забить, то в дальнейшем за это было уже некому отвечать. Играли с акцентом на медали.

В следующие выходные петровский «Ингулец» будет играть домашний матч против киевского «Динамо», а до того посреди недели доиграет тайм против луганской «Зари», тогда как «Александрия» поедет к житомирскому «Полесью».

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Сад – 6,0, Бенедюк – 6,0, Чабан – 6,0, Гаджук – 6,0, Кисленко – б/о.

«Александрия» (замены): Мартынюк – 6,0, Мишнев – 6,0, Кравченко – б/о, Беляев – б/о, Кулаков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Ингулец» – «Александрия» – 0:1

Гол: Цара, 27

Предупреждения: Фарасеенко, 47, Катрич, 56, Дихтярук, 76 – Кампуш, 44, Козак, 71

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич (Чабан, 69), Жовтенко, Дихтярук, Свистун (Бенедюк, 60) – Пятов (Гаджук, 68), Лосенко (Кисленко, 81), Волохатый – Могильный (Сад, 60), Пушкарев, Фарасеенко.

«Александрия»: Ермаков – Ндика (Мартынюк, 46), Шабанов, Кампуш, Скорко (Кравченко, 75) – Смирный (Мишнев, 60), Калюжный, Шепелев – Цара (Беляев, 75), Ковалец (Кулаков, 82), Козак.

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 8 (1) – 16 (4)
Угловые: 2 – 4
Оффсайды: 0 – 0.

ИНГУЛЕЦ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C

По теме:
Спортивный директор Александрии: «В матче Динамо болеем за Шахтер»
Александрия гарантировала себе медали по итогам сезона УПЛ
«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы
чемпионат Украины по футболу текстовая трансляция Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Александрия
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Волейбол | 24 апреля 2025, 22:50 1
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея
Украинцы сенсационно победили на старте отбора Евроволея

Подопечные Виталия Бондаря победили хозяев

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Бокс | 25 апреля 2025, 08:33 0
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «У меня большое беспокойство, что этот бой не состоится»

Аль-Шейх – о бое между Крисом Юбенком-младшим и британцем Конором Бенном

«Один из сценариев – отдать территории». Кличко – о прекращении войны
Война | 25.04.2025, 14:15
«Один из сценариев – отдать территории». Кличко – о прекращении войны
«Один из сценариев – отдать территории». Кличко – о прекращении войны
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Футбол | 24.04.2025, 22:17
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
Лионель МЕССИ: «Я по нему очень скучаю, он имел большое влияние на меня»
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Футбол | 25.04.2025, 17:41
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
В швейцарском Ньоне определен первый финалист Юношеской лиги УЕФА
Комментарии 16
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Andromed
олександрійці свою роботу зробили, чекаємо вже матч Шахтаря з Динамо, багато чого там може вже вирішитися
Ответить
+2
Fitness.sports
Александрию поздравляю с победой! А за  Динамо надо болеть уже завтра, на этот раз как я понял разыгрывается одна путёвка юношескую лигу.
Ответить
+1
serhiy
Вітаю з медалями ! Надіюся на срібло !!! 
Ответить
-2
Показать Скрыть 4 ответа
Remark
Шахта сьогодні ще ближче стала третьою, а після завтра стане остаточно третьою! 
Ответить
-2
Показать Скрыть 6 ответов
⚒️Виталёк/ фан Мурлыки😸❤️
😢😢😢
Сумно-сумно, лиш Котя муркоче😸❤️
А в нас - кожен зубами скрегоче...🥶
Бо спливає місце друге! 🥈
....Це втішає мого друга...
.
А Сашка на класі -
Переграла, на жаль, Інгулець! ❤️💛
У нас на Донбасі...⚒️
Мільйони розбитих сердець! 💔
.
Третій м'яч у другій грі від ЦАра ⚽⚽⚽
Йому аплодує - лапками Котяра! 🐾
Лігу розриває - феєрить албанець🇦🇱
Ну то радій - серця мого обрАнець! 😸❤️ 😊
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
Рекордсменка по количеству титулов в Мадриде вылетела в первом раунде
23.04.2025, 17:06 1
Теннис
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
24.04.2025, 20:47
Футбол
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
Известна оценка Цыганкова за матч, в котором произошла катастрофа на 90+2-й
24.04.2025, 22:35 1
Футбол
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
Зидан выбрал команду, которую хочет тренировать
24.04.2025, 07:47 2
Футбол
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
Ястремская в Мадриде вырвала победу у теннисистки с 8 пальцами на руках
23.04.2025, 20:50 17
Теннис
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем