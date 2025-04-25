Место в тройке обеспечено. Александрия в дерби минимально одолела Ингулец

Посреди дня в пятницу стартовал очередной, уже двадцать шестой по счету, тур украинской Премьер-лиги, поэтому не трудно было подсчитать, что до завершения сезона у нас остается неприлично мало времени. А значит и возможностей для команд улучшить собственные позиции в турнирной таблице становится все меньше, что касается даже не столько участников гонки за «золотом», а претендентов на прямой вылет из «элитного» дивизиона.

Именно в условиях пересечения этих полюсов и происходило в начале игрового дня принципиальное противостояние в пределах Кропивниччины, а точнее даже Александрийского района, где базируются одновременно два участника УПЛ – петровский «Ингулец» и, собственно, «Александрия». И хотя, как и в первом круге, матч между этими двумя командами снова проходил на стадионе «Ника», но хозяевами поля на этот раз уже была команда Василия Кобина. Пусть и лишь номинальными.

Комфортной для игры в футбол была погода в этот день в регионе, а значит команды имели возможность продемонстрировать свой потенциал в полную силу. Кто-то этим воспользовался, а кто-то – пытался, но не слишком и получалось. Последнее больше касается попыток номинальных хозяев атаковать в начале матча, когда они вроде и прижали соперников к чужой штрафной, но даже до полноценного голевого момента дело не довели.

В итоге команде Руслана Ротаня с заметной легкостью удалось отвести мяч на чужую половину, и в конце концов открыть счет посреди первого тайма. Прострел Скорко с лицевой на правом фланге штрафной никто не перехватил из защитников «Ингульца», как потом никто и не проконтролировал отскок из борьбы с участием Шепелева под удар Цари. Опять вингер «полиграфов» отмечается в УПЛ, а значит роль травмированного Безерры он таки сумел перенять в полной мере.

В дальнейшем «Александрия» имела возможности для того, чтобы в контратаках увеличивать свое преимущество за счет, и если бы Ковалец пробивал с близкого расстояния все же немного ниже, то мяч не прилетал бы в перекладину чужих ворот, или вообще шел над ней. «Ингулец» в своей попытке атаковать снова до конца первого тайма так ничего интересного нам и не предложил.

А уже во второй половине команда Ротаня сыграла с тем акцентом, чтобы прежде всего ничего не дать создать соперникам на своей половине, и при этом пытаться демонстрировать, что вот-вот, и ее второй гол в этом матче таки состоится. Не состоялся, потому что «Александрия» тоже не достигала заметного прогресса в создании реальных голевых возможностей, и если Цари и Смирному в начале тайма на левом фланге чужой штрафной так и не удалось забить, то в дальнейшем за это было уже некому отвечать. Играли с акцентом на медали.

В следующие выходные петровский «Ингулец» будет играть домашний матч против киевского «Динамо», а до того посреди недели доиграет тайм против луганской «Зари», тогда как «Александрия» поедет к житомирскому «Полесью».

Наши оценки:

«Ингулец» (замены): Сад – 6,0, Бенедюк – 6,0, Чабан – 6,0, Гаджук – 6,0, Кисленко – б/о.

«Александрия» (замены): Мартынюк – 6,0, Мишнев – 6,0, Кравченко – б/о, Беляев – б/о, Кулаков – б/о.

Украинская Премьер-лига. 26-й тур.

«Ингулец» – «Александрия» – 0:1

Гол: Цара, 27

Предупреждения: Фарасеенко, 47, Катрич, 56, Дихтярук, 76 – Кампуш, 44, Козак, 71

«Ингулец»: Паламарчук – Катрич (Чабан, 69), Жовтенко, Дихтярук, Свистун (Бенедюк, 60) – Пятов (Гаджук, 68), Лосенко (Кисленко, 81), Волохатый – Могильный (Сад, 60), Пушкарев, Фарасеенко.

«Александрия»: Ермаков – Ндика (Мартынюк, 46), Шабанов, Кампуш, Скорко (Кравченко, 75) – Смирный (Мишнев, 60), Калюжный, Шепелев – Цара (Беляев, 75), Ковалец (Кулаков, 82), Козак.

Арбитр: Александр Каленов (Львов).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

Удары (в створ): 8 (1) – 16 (4)

Угловые: 2 – 4

Оффсайды: 0 – 0.

ИНГУЛЕЦ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 26°C