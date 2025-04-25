25.04.2025 15:30 – FT 0 : 1
Украина. Премьер лига25 апреля 2025, 18:57 |
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Ингулец – Александрия – 0:1. Гарантировали медали. Видео гола и обзор матча
25 апреля прошел матч 26-го тура УПЛ
25 апреля 2025, 18:57 |
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В пятницу, 25 апреля, прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».
Встречу принял стадион «Ника» в Александрии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Главным арбитром поединка работал судья Александр Каленов из Львова.
Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 25 апреля
Ингулец – Александрия – 0:1
Гол: Цара, 26
Видеообзор матча
ГОЛ, 0:1! Теди Цара, 26 мин.
События матча
27’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
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