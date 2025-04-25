Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ингулец – Александрия – 0:1. Гарантировали медали. Видео гола и обзор матча
Премьер-лига
Ингулец
25.04.2025 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 18:57 |
648
0

Ингулец – Александрия – 0:1. Гарантировали медали. Видео гола и обзор матча

25 апреля прошел матч 26-го тура УПЛ

25 апреля 2025, 18:57 |
648
0
Ингулец – Александрия – 0:1. Гарантировали медали. Видео гола и обзор матча
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, прошел матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги между «Ингульцом» и «Александрией».

Встречу принял стадион «Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром поединка работал судья Александр Каленов из Львова.

Украинская Премьер-лига 2024/25. 26-й тур, 25 апреля
Ингулец – Александрия – 0:1
Гол: Цара, 26

Видеообзор матча

ГОЛ, 0:1! Теди Цара, 26 мин.

События матча

27’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
По теме:
Гол-красавец и контратака приносят 3 очка. Заря одолела Левый Берег
Заря – Левый Берег. Видео голов и обзор матча УПЛ
ВИДЕО. Сидней сократил отставание Левого Берега в матче против Зари в УПЛ
чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Ингулец Ингулец - Александрия видео голов и обзор Теди Цара
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Теннис | 24 апреля 2025, 19:31 7
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0
Эффектная месть. Киченок в Мадриде прописала нейтралке сет со счетом 6:0

Надежда вместе с Сюй Ифань разгромила тандем Панова / Штоллар в 1-м раунде тысячника

Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 25 апреля 2025, 13:30 12
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Любая осечка обеих команд для них смерти подобна – тут и без дерби будет жарковато

Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Футбол | 24.04.2025, 20:47
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
Дождались. В матче Барселона – Реал в Кубке будет возвращение топ-вратаря
«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы
Футбол | 25.04.2025, 17:34
«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы
«Честно скажу». Шевченко прокомментировал трансферный бан Ворсклы
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Хоккей | 25.04.2025, 07:05
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
ЧМ по хоккею U-18. Определился чемпион, где закончит Украина. Таблица
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
Барселона совершила первый трансфер летнего окна. Известна сумма
24.04.2025, 13:27
Футбол
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
Почему так низко? Легендарный Рой Джонс назвал место Усика в истории бокса
24.04.2025, 07:22 4
Бокс
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
Шахтер отреагировал на сенсацию в Кубке Украины. Динамо уступает Буковине
23.04.2025, 17:02 7
Футбол
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
Назван лучший вратарь в мире на это время. Куртуа – 2-й. Есть ли украинцы?
24.04.2025, 09:22
Футбол
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
Ронни выдал феноменальную игру. О'Салливан на ЧМ не оставил шансов Картеру
23.04.2025, 18:23 1
Снукер
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
Невероятный Куртуа. Бельгийский вратарь спас Реал на последних секундах
24.04.2025, 10:11
Футбол
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
Последний матч перед ЧМ. Сборная Украины сыграла против Японии
24.04.2025, 19:17 6
Хоккей
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
Игрок Шахтера дерзко ответил Усику после победы над Полесьем
24.04.2025, 13:52 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем