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Ингулец
25.04.2025 15:30 – FT 0 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:44
218
0

РОТАНЬ: «Матч с Ингульцом? Очень тяжело. На ребят давит результат»

Наставник «Александрии» пообщался с журналистами

25 апреля 2025, 20:52 | Обновлено 25 апреля 2025, 21:44
218
0
РОТАНЬ: «Матч с Ингульцом? Очень тяжело. На ребят давит результат»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Ротань

Главный тренер Александрии Руслан Ротань поделился эмоциями от победы своей команды над «Ингульцом» в 26 туре Украинской Премьер-лиги (1:0).

«Тяжелый матч, тяжелая победа. Иначе, пожалуй, сейчас у нас... Все матчи где-то в психологическом плане давят, и сегодняшний матч тоже был очень нервным.

В первом тайме у нас какие были проблемы – мы их исправили. У нас были очень большие расстояния между нашими линиями, поэтому мы проигрывали подбор. Был разрыв между звеньями очень велик. Потому эту деталь мы исправили и, в принципе, во втором тайме у нас уже таких моментов не было.

В психологическом плане это очень тяжело, когда на ребят всегда давит результат. Поэтому эти ошибки нивелируются их работой на футбольном поле.

Да, было много моментов в первом тайме, но в тактическом плане было очень много ошибок, особенно в обороне и на больших расстояниях, которые у нас были. Немного нервничала вся команда, потому что мы больше работали физически, и в такую ​​погоду очень тяжело – первое солнце, первая жара. Во втором тайме мы сыграли компактнее.

У нас было очень много предпосылок, чтобы улучшать и забивать, но над ребятами тяготела эта победа, чтобы ее вырвать. Для нас матч получился нервный, но по целостности, если честно, второй тайм был намного лучше первого», – сказал Ротань.

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Руслан Ротань Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александрия Ингулец Ингулец - Александрия пресс-конференция
Олег Вахоцкий Источник: ФК Александрия
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