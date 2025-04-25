РОТАНЬ: «Матч с Ингульцом? Очень тяжело. На ребят давит результат»
Наставник «Александрии» пообщался с журналистами
Главный тренер Александрии Руслан Ротань поделился эмоциями от победы своей команды над «Ингульцом» в 26 туре Украинской Премьер-лиги (1:0).
«Тяжелый матч, тяжелая победа. Иначе, пожалуй, сейчас у нас... Все матчи где-то в психологическом плане давят, и сегодняшний матч тоже был очень нервным.
В первом тайме у нас какие были проблемы – мы их исправили. У нас были очень большие расстояния между нашими линиями, поэтому мы проигрывали подбор. Был разрыв между звеньями очень велик. Потому эту деталь мы исправили и, в принципе, во втором тайме у нас уже таких моментов не было.
В психологическом плане это очень тяжело, когда на ребят всегда давит результат. Поэтому эти ошибки нивелируются их работой на футбольном поле.
Да, было много моментов в первом тайме, но в тактическом плане было очень много ошибок, особенно в обороне и на больших расстояниях, которые у нас были. Немного нервничала вся команда, потому что мы больше работали физически, и в такую погоду очень тяжело – первое солнце, первая жара. Во втором тайме мы сыграли компактнее.
У нас было очень много предпосылок, чтобы улучшать и забивать, но над ребятами тяготела эта победа, чтобы ее вырвать. Для нас матч получился нервный, но по целостности, если честно, второй тайм был намного лучше первого», – сказал Ротань.
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