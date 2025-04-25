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Премьер-лига
Ингулец
25.04.2025 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 01:34 |
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Ингулец – Александрия. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 26-го тура Украинской Премьер-лиги

25 апреля 2025, 01:34 |
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Ингулец – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 25-го апреля, состоится поединок 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся петровский «Ингулец» и «Александрия». Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Второе дерби Кировоградской области в этом сезоне команда Руслана Ротаня будет проводить на своем поле, тогда как принципиальные соперники все-никак не доберутся до родной арены. А тем временем шансы коллектива Василия Кобина на выживание тают с каждой неделей. «Ингульцу» сейчас надо набрать как минимум четыре очка, чтобы догнать «Ворсклу», и то – это будет всего лишь зона переходных матчей. Тогда как каждая осечка «Александрии» все так же на руку и «Шахтеру», и «Динамо». Дерби обещает стать интересным.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
25 апреля 2025 -
15:30
Александрия
Победа Александрии 1.27 Сделать ставку

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Ингулец Ингулец - Александрия Александрия текстовая трансляция Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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