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Премьер-лига
Ингулец
25.04.2025 15:30 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
25 апреля 2025, 02:53 |
19
1

Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Любая осечка обеих команд для них смерти подобна – тут и без дерби будет жарковато

25 апреля 2025, 02:53 |
19
1
Ингулец – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В пятницу, 25 апреля, в Александрии на стадионе КСК «Ника» состоится матч двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют петровский «Ингулец» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Александр Каленов изо Львова прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Ингулец


Вновь петровский «Ингулец» проводит матч на «Нике» в не так уж и сильно отдаленном от его родного города населенном пункте, но на этот раз речь и вовсе не идет о том, что команда Василия Кобина может чувствовать себя хозяевами этой арены. За это буду отвечать соперники «козаков», да и вообще – тур у нас начинается с регионального дерби, а это даже звучит довольно привлекательно.

Цена победы в предстоящем матче – наивысшая, равно как и поражение может иметь очень серьезные последствия для обеих команд с Кировоградщины. «Ингулец» активно борется за выживание, и в определенный момент даже сумел опередить «Черноморец» по дополнительным показателям, но поражения от «Оболони» (0:1) и «Карпат» (1:2) вернули команду Кобина туда, где все и начиналось – на последнюю строчку турнирной таблицы.

Но шансы спастись от прямого вылета у коллектива из Петрово все еще имеются. Пусть уже и далеко не все зависит непосредственно от «Ингульца». Повезло команде Кобина в том плане, что в кармане еще есть козырь в виде тайма против луганской «Зари» с промежуточным победным счетом (1:0), но на этом приятные новости для «козаков» заканчиваются. Пять с половиной матчей им осталось сыграть в этой кампании, и каждому следующему сопернику при этом предстоит решать какие-то собственные задачи. Конечно, главный акцент будет сделан на встречи против «Левого Берега» и «Ворсклы», но их еще предстоит дождаться в 28 и 30 туре соответственно, и если эти команды до того момента успеют кого-то обыграть, то «Ингулец» от этого может получить фатальный удар.

Александрия


С «Александрией» все просто – команда Руслана Ротаня проводит свой рекордный и феноменальный сезон, уже обеспечила себе место в еврокубках, но все еще не знает, за какой комплект условных медалей будет бороться в последних турах. Мысли о чемпионстве? Они, безусловно, витают в раздевалке, но сейчас «полиграфы» будут исполнять ту самую роль, которую не потянул «Шахтер», – любая осечка, и «Динамо» – досрочный чемпион. И пространства для допуска ошибок у «Александрии» хоть отбавляй.

«Ингулец» будет бороться за выживание, «Черноморец» в последнем туре – очевидно, тоже. «Верес» в любом состоянии – соперник не из комфортных, а «Полесье» и «Карпаты» готовы душу отдать, лишь бы зацепиться за четвертую строчку и место в еврокубках соответственно. Очевидно, что эта полоса препятствий для «Александрии» может оказаться не такой уж и посильной.

И проблемы с результативностью у команды Ротаня после мартовской международной паузы действительно есть. Победы над «Левым Берегом» и «Кривбасом» (дважды по 1:0) – на тоненького, а вот против «Руха» такой фокус уже не прошел (1:1). Выбивается из этой тенденции лишь игра против «Ворсклы» (3:1), но те, кто видел, что из себя представляет нынешняя команда Юрия Максимова, лишними вопросами задаваться не будет и просто вычеркнет этот матч из списка, оставив лишь три очка после него. Из хороших новостей – Александр Филиппов, скорее всего, возвращается на острие атаки после травмы. Из плохих – Безерра в этом сезоне уже не помощник. Но во второй части сезона явно не этот легионер задает темп «Александрии» в атаке.

История встреч


Футбольные пути «Ингулец» и «Александрия» ранее пересекались 7 раз в рамках Премьер-лиги и Кубка Украины. Наблюдается перевес по количеству побед со стороны «полиграфов» – 5 успешных игр против одной у «козаков», а еще 1 матч завершились вничью. Разница голов – 7:13. Крупнейшая и единственная победа «Ингульца» – 1:0 (2021), «Александрии» – 4:1 (2020). Команды последний раз играли между собой в октябре прошлого года, когда на стадионе «Ника» голы Безерры и Дмитрия Мишнева против мяча Александра Пятова обусловили победу «Александрии» (2:1).

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Александр Каленов изо Львова, который на своем счету имеет уже 14 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Максим Чос и Тарас Чопилко, а резервным арбитром отработает Дмитрий Осауленко. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Дмитрием Кубряком и Дмитрием Панчишиным. У Каленова есть опыт проведения матчей с участием «Ингульца» – 3 победы, ничья и 2 поражения, тогда как с «Александрией» он пересекался 3 раза – 1 победа и 2 ничьих.

Ориентировочные составы


«Ингулец»: Паламарчук – Катрич, Жовтенко, Дихтярук, Свистун – Волохатый, Лосенко, Пятов – Могильный, Сад, Фарасеенко.

«Александрия»: Ермаков – Мартынюк, Шабанов, Копина, Кравченко – Шепелев, Калюжный, Мишнев – Цара, Филиппов, Козак.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
25 апреля 2025 -
15:30
Александрия
Победа Александрии 1.27 Сделать ставку

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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⚒️Виталёк/ Фан Мурлыки😸❤️
❤️😸Мурлика топитиме за поліграфів у цьому матчі! Ну що ж, Вельмишановний Друже, бажаю тобі гарного перегляду, сонячного настрою і щоб муркотілося від душі! 😊
👉Якщо зайшов на гілку🌳 👉 знай, тобі дуже радий, тебе поважаю, і навіки є твій фан!
.
Повадки знаю свого друга😸❤️ -
Ти топитимеш за Сашку! 🌻🟡⚫
Щоби забрали місце друге🥈 -
Відкоркуєш тоді пляшку! 🍾🎉
Ми ж, на відміну від киян -
Звісно, підтримаєм Петрово! ❤️💛
Хоч мало шансів у селян -
Може, вийде в них раптово! 😊
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