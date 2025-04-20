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WTA
20 апреля 2025, 22:21 |
341
0

Свитолина впервые в карьере не отдала ни одного сета на пути к трофею

Элина стала чемпионкой на грунтовом турнире WTA 250 в Руане

20 апреля 2025, 22:21 |
341
0
Свитолина впервые в карьере не отдала ни одного сета на пути к трофею
WTA. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой на грунтовом турнире WTА 250 в Руане.

Соревнования в Руане стали первыми для Свитолиной, на которых она выиграла трофей, не отдав ни одного сета.

Всего у Элины теперь 18 трофеев за карьеру. Титул в Руане стал первым для украинки в 2025 году и первым с мая 2023.

Все результаты Свитолиной в Руане:

  • 1/16 финала: Элина Свитолина – Жиль Тайхман – 6:4, 6:2
  • 1/8 финала: Элина Свитолина – Ангелина Калинина – 6:4, 6:0
  • 1/4 финала: Элина Свитолина – Джессика Бузас Манейро – 6:3, 6:2
  • 1/2 финала: Элина Свитолина – Елена-Габриэла Русе – 6:0, 6:2
  • Финал: Элина Свитолина – Ольга Данилович – 6:4, 7:6 (10:8)
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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