Свитолина впервые в карьере не отдала ни одного сета на пути к трофею

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала чемпионкой на грунтовом турнире WTА 250 в Руане.

Соревнования в Руане стали первыми для Свитолиной, на которых она выиграла трофей, не отдав ни одного сета.

Всего у Элины теперь 18 трофеев за карьеру. Титул в Руане стал первым для украинки в 2025 году и первым с мая 2023.

Все результаты Свитолиной в Руане: