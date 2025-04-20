Маркевич рассказал, получал ли интересные предложения возглавить клуб

Известный украинский специалист Мирон Маркевич рассказал, чем занимается в последнее время и получал ли предложения по тренерской работе:

– Был в Испании. Посетил матчи Лиги наций Украина – Бельгия (3:1) и Испания – Нидерланды (3:3, пен. 5:4). Сейчас уже в Украине. 27 апреля приму участие в матче ветеранов Карпаты – Коломыя. Стараюсь поддерживать форму. Также слежу по телевизору за УПЛ, Первой и Второй лигами. Стараюсь быть в курсе футбольных событий.

Скучаю ли по тренерской скамейке? Столько лет я отдал футболу – конечно, скучаю. Год поработал в Карпатах, но это была разминка, скажем так.

Получал ли какие-то интересные предложения? Пока нет. Насколько я понимаю, смотрят на мой возраст. Посмотрим, может, кто-то и рискнет. Я уже не раз говорил, что чувствую себя хорошо – играю в футбол и бегаю каждый день. Я точно не ощущаю, что мне за 70. Я никогда не буду кричать на всю страну: «Давайте, берите меня тренером», но если кто-то доверит мне команду – я точно не подведу. Поступит предложение – хорошо, нет – ну и ладно. Я спокойно к этому отношусь, это жизнь.

Второй тайм в исполнении нашей команды был хорошим. Мы полностью переиграли бельгийцев. Честно говоря, я был уверен, что мы пройдем дальше. Думал, мы начнем игру в Бельгии так, как сыграли во втором тайме в Испании, но что-то пошло не так. С такой командой, как Бельгия, на удержание результата сильно не поиграешь – там есть кому забивать. В чем причина неудачи? Чтобы понять, что произошло, нужно быть внутри команды.

Кто нравится среди игроков? В первой игре с Бельгией отметил бы Забарного, хорошо вышел Гуцуляк. Зинченко, Судаков. У нас есть, кому играть – нужно только добавить уверенности нашим футболистам. Судаков вместо Мудрика? Согласен, это не его позиция. Гуцуляк хорошо сыграл на фланге, есть еще Назаренко. Но Мудрика, конечно, не хватает.

Нападающие? Больше всего импонирует Довбик. Я считаю, что ему не стоило уходить из чемпионата Испании. Можно было перейти в другую команду Ла Лиги, его ведь Атлетико хотел. Сейчас Довбику остается стиснуть зубы, работать и доказывать свой уровень в Серии А.

Я рад, что Яремчук начал забивать за Олимпиакос. Ванат хоть и забивает в чемпионате Украины, но все равно. На позиции нападающего в сборной наименьше проблем. Проблемы есть слева – нужно думать, кем заменить Мудрика, и в опорной зоне у нас не все хорошо. Также слабо играем на стандартах – мало у нас рослых футболистов.

Шансы сборной в квалификации ЧМ? Мы должны занять как минимум второе место, а в стыковых матчах – как Бог даст. Понятно, что у Франции серьезный уровень, но в футболе всякое бывает. Будем надеяться на положительный результат.

Война не дает нашему футболу развиваться. То, что у нас есть чемпионат и интрига – это уже хорошо. Ясно, что если сравнивать наших грандов с европейскими командами среднего уровня, то мы уступаем.

Четвертьфиналы Лиги чемпионов? Команды показали очень хороший футбол – что тут говорить. Борьба была до конца, хоть в некоторых первых матчах и были уверенные победы. Астон Вилла в ответной игре чудом не забила четвертый мяч в ворота ПСЖ. Дортмундская Боруссия проявила характер против Барселоны. Если бы не случился автогол, могла быть интрига.

В Реале какие-то разногласия начались. Ходят разговоры о смене тренера – и это неправильно по отношению к Анчелотти. Итальянец столько сделал для Реала, что некорректно вести переговоры с другим тренером, пока работает Анчелотти. Это нарушает микроклимат в команде. В итоге – вылет от Арсенала.

Кого вижу фаворитом ЛЧ после вылета Реала и Баварии? Шансы у всех команд равные, но я бы хотел увидеть в финале Барселону и ПСЖ.