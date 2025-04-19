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  4. Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Украина. Первая лига
19 апреля 2025, 11:11 |
224
0

Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах

Именитый тренер считает, что нужно сделать одну команду в Харькове

19 апреля 2025, 11:11 |
224
0
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Именитый украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением о существовании двух харьковских клубов в украинском футболе – «Металлиста» и «Металлиста 1925»:

– Георгий Судаков назвал настоящим «Металлистом» команду Красникова, а вот Роман Зозуля считает таким «Металлист 1925». Что вы думаете по этому поводу?

– Такие у них футбольные предпочтения. Судаков же воспитанник старого «Металлиста». Наверное, у него душа болит за этот клуб. Сейчас есть также «Металлист 1925», играющий не один год. Надо их поблагодарить, что они создали клуб, когда в Харькове вообще ничего не было. Красников пытается что-то сделать с «Металлистом», но там много молодежи, им нужно немного времени.

Вообще-то я за то, чтобы был один клуб. Возможно, «Металлист» и «Металлист 1925» придут к какому-то согласию и сделают один клуб. Это было бы правильно. Две команды слишком много для города. Это только мое мнение, а решать руководителям этих команд, – считает Маркевич.

Оба клуба продолжают борьбу за повышение в классе – «Металлист 1925» набрал 28 баллов и занимает пятое место, тогда как «Металлист» разместился на седьмой позиции (26 пунктов).

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков Металлист 1925 Мирон Маркевич Георгий Судаков Роман Зозуля
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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