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  4. Георгий СУДАКОВ: «Поздравляю настоящий Металлист»
Украина. Первая лига
06 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:44
1261
4

Георгий СУДАКОВ: «Поздравляю настоящий Металлист»

Украинский хавбек поздравил с победой харьковский «Металлист»

06 апреля 2025, 17:02 | Обновлено 06 апреля 2025, 17:44
1261
4
Георгий СУДАКОВ: «Поздравляю настоящий Металлист»
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В воскресенье, 6 апреля, в Ужгороде состоялось харьковское дерби в группе повышения Первой лиги Украины.

Встречались «Металлист» и «Металлист 1925».

По итогам матча «Металлист» добыл победу со счетом 1:0.

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал матч в Instagram:

«Поздравляю с победой, настоящий Металлист».

Период с 2013 по 2016 год Георгий судаков провел в академии «Металлиста».

«Металлист» и «Металлист 1925» имеют по 25 очков: первые находятся на 4-й строчке, вторые – на 6-й.

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Металлист Харьков Металлист 1925 Первая лига Украины Металлист - Металлист 1925 Георгий Судаков Шахтер Донецк
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 4
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avk2307
Арері розкажіть про цю статтю. А то він вчора розхвалював прокурора старого , казав що він справжній патріот і на раз два 1925 всіх переможе
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0
ivankondrat96
Металіст 1925 був активним на трансферному ринку взимку. За заявами налаштовувався на УПЛ. Але щось пішло не так
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0
Фанькин кот
Вот! Что и требовалось доказать! НИКОГДА позорные клоны не станут полпредами славного футбольного Харькова! Только истинный Металл (Ярославского)!
Позорные киевские клоны пусть прозябают в пердиве, где им и место!!!
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-2
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