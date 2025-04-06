Георгий СУДАКОВ: «Поздравляю настоящий Металлист»

В воскресенье, 6 апреля, в Ужгороде состоялось харьковское дерби в группе повышения Первой лиги Украины.

Встречались «Металлист» и «Металлист 1925».

По итогам матча «Металлист» добыл победу со счетом 1:0.

Украинский полузащитник донецкого «Шахтера» Георгий Судаков прокомментировал матч в Instagram:

«Поздравляю с победой, настоящий Металлист».

Период с 2013 по 2016 год Георгий судаков провел в академии «Металлиста».

«Металлист» и «Металлист 1925» имеют по 25 очков: первые находятся на 4-й строчке, вторые – на 6-й.