МАРКЕВИЧ: «Рух и Карпаты – дерби. В будущем останется только один»

Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением относительно объединения «Карпат» и «Руха». Тренер заявил, что в будущем останутся только Карпаты.

– Руководство львовских клубов тоже заявляло об объединении Карпат и Руха, но кроме перехода игроков дело пока дальше не пошло.

– Рух – Карпаты – это дерби. У обоих клубов было хорошее финансирование. Не знаю, как там договорились и что произошло, это больше вопрос к руководству Движения. Думаю, что команды объединятся и останутся только Карпаты. Увидим, как это будет.

Матч «Карпаты» – «Рух» запланирован на субботу, 19 апреля. Стартовый свисток на стадионе Украина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.