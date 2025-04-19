МАРКЕВИЧ: «Рух и Карпаты – дерби. В будущем останется только один»
Специалист высказался о львовском футболе
Легендарный украинский специалист Мирон Маркевич поделился своим мнением относительно объединения «Карпат» и «Руха». Тренер заявил, что в будущем останутся только Карпаты.
– Руководство львовских клубов тоже заявляло об объединении Карпат и Руха, но кроме перехода игроков дело пока дальше не пошло.
– Рух – Карпаты – это дерби. У обоих клубов было хорошее финансирование. Не знаю, как там договорились и что произошло, это больше вопрос к руководству Движения. Думаю, что команды объединятся и останутся только Карпаты. Увидим, как это будет.
Матч «Карпаты» – «Рух» запланирован на субботу, 19 апреля. Стартовый свисток на стадионе Украина прозвучит в 13:00 по киевскому времени.
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