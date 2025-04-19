Маркевич рассказал, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины
Известный тренер высказался о проблемной позиции в сборной
Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен играть на позицию Михаила Мудрика в сборной Украины.
– Кого слева видите вместо Мудрика, потому что Судаков на этой позиции выглядел инородным телом?
– Согласен, это не его позиция. Гуцуляк хорошо сыграл на фланге, Назаренко еще есть. Но Мудрика, конечно, не хватает.
В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Украинский футболист ждет не результаты пробы B и отстранен от футбола.
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