Маркевич рассказал, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен играть на позицию Михаила Мудрика в сборной Украины.

– Кого слева видите вместо Мудрика, потому что Судаков на этой позиции выглядел инородным телом?

– Согласен, это не его позиция. Гуцуляк хорошо сыграл на фланге, Назаренко еще есть. Но Мудрика, конечно, не хватает.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Украинский футболист ждет не результаты пробы B и отстранен от футбола.