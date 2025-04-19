Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич рассказал, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины
Сборная УКРАИНЫ
19 апреля 2025, 20:41 |
2361
2

Маркевич рассказал, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины

Известный тренер высказался о проблемной позиции в сборной

19 апреля 2025, 20:41 |
2361
2
Маркевич рассказал, кто должен заменить Мудрика в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный украинский тренер Мирон Маркевич рассказал, кто должен играть на позицию Михаила Мудрика в сборной Украины.

– Кого слева видите вместо Мудрика, потому что Судаков на этой позиции выглядел инородным телом?

– Согласен, это не его позиция. Гуцуляк хорошо сыграл на фланге, Назаренко еще есть. Но Мудрика, конечно, не хватает.

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг. Украинский футболист ждет не результаты пробы B и отстранен от футбола.

По теме:
ВИДЕО. Топ-комбинация и красивый гол Полесья в матче УПЛ
«Нет доверия». Зинченко посоветовали уйти из Английской Премьер-лиги
Какой Металлист настоящий? Маркевич ответил Судакову о харьковских клубах
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу Михаил Мудрик дисквалификация Георгий Судаков Александр Назаренко (футболист) Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19 апреля 2025, 08:24 4
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»

Джо Джойс оценил силу удара украинского супертяжеловеса

Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Футбол | 19 апреля 2025, 19:24 12
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге
Гол на 90+8-й. Барселона и Сельта устроили пасхальный триллер в Ла Лиге

Каталонцы победили со счетом 4:3

Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Футбол | 19.04.2025, 20:45
Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Настоящее безумие в Бундеслиге. Унион и Штутгарт забили 8 голов за тайм
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Теннис | 18.04.2025, 23:31
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Когда играет Свитолина? Определены пары 1/2 финала турнира WTA 250 в Руане
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Футбол | 19.04.2025, 00:22
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Реал нашел виновников в провальном сезоне. Продадут аж восемь игроков
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Доведеться виходити з реалій і забути про Мудрика на певний час. Грати відбір до ЧС доведеться без нього
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
Очередной конфликт в Динамо. Игроки не могли решить, кто пробьет пенальти
18.04.2025, 21:27 11
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
Итоги 1/4 финала Лиги Европы: суперкамбек МЮ. Определены полуфинальные пары
18.04.2025, 06:23 17
Футбол
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
Кросби в заключительном матче регулярки установил новый рекорд НХЛ
18.04.2025, 06:50
Хоккей
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
Устоит ли рекорд Шацких? Ярмоленко забил 113-й гол в чемпионатах Украины
18.04.2025, 19:42 9
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 9
Бокс
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем