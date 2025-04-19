Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную ошибку, которую допустил нападающий «Ромы» Артем Довбик.

«Довбик мне больше всего импонирует. Я считаю, что ему не надо было уходить из испанского чемпионата. Можно было в другую команду Ла Лиги перейти, его же Атлетико хотел. Сейчас Довбику остается стиснуть зубы, работать и доказывать свой уровень в Серии А», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25.