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  4. Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Италия
19 апреля 2025, 23:12 |
2215
0

Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни

Мирон Богданович считает, что переход в Серию А – был ошибкой

19 апреля 2025, 23:12 |
2215
0
Маркевич назвал главную ошибку, которую Довбик совершил в своей жизни
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Известный украинский тренер Мирон Маркевич назвал главную ошибку, которую допустил нападающий «Ромы» Артем Довбик.

«Довбик мне больше всего импонирует. Я считаю, что ему не надо было уходить из испанского чемпионата. Можно было в другую команду Ла Лиги перейти, его же Атлетико хотел. Сейчас Довбику остается стиснуть зубы, работать и доказывать свой уровень в Серии А», – сказал Маркевич.

Ранее известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25.

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Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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