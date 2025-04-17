Маркевич дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов

Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25:

«Я бы хотел, чтобы в Мюнхене сошлись «Барселона» и «ПСЖ», которые сейчас демонстрируют очень высокий класс. Однако их оппоненты – опасные. Вот почему многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к баталиям, избегут ли травм лидеры. Сейчас шансы у участников – равные».

Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.