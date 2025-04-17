Маркевич дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов
Известный украинский тренер хотел бы увидеть в финале «Барселону» и «ПСЖ»
Известный украинский тренер Мирон Маркевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua дал прогнозы на полуфинальные матчи Лиги чемпионов 2024/25:
«Я бы хотел, чтобы в Мюнхене сошлись «Барселона» и «ПСЖ», которые сейчас демонстрируют очень высокий класс. Однако их оппоненты – опасные. Вот почему многое будет зависеть от того, в каком состоянии команды подойдут к баталиям, избегут ли травм лидеры. Сейчас шансы у участников – равные».
Полуфиналы состоятся 29/30 апреля и 6/7 мая. Финал планируется провести 31 мая на Альянц Арене в Мюнхене.
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